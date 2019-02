Davide Dattoli | un italiano tra i 30 under 30 più influenti | La nostra rete è come

Chi è Davide Dattoli - fra gli under 30 più influenti secondo «Forbes» : Ha 28 anni, è bresciano ed è convinto che «l’innovazione non nasce solo a San Francisco o a Londra, ma attecchisce laddove ci sono le idee e la capacità di organizzarle in progetti concreti, supportando l’innovazione». Davide Dattoli è l’unico italiano selezionato da Forbes tra i 30 under 30 più influenti per la tecnologia e per l’innovazione. Figlio di imprenditori («Mio padre ha aperto diversi ristoranti nella città dove sono nato ...

Chi è Davide Dattoli - uno degli under 30 più influenti d’Europa : (Foto: Ernesto Ruscio – Zoe Vincenti) All’interno della lista 2019 dei trenta under 30 più influenti in ambito tecnologico in Europa, stilata da Forbes, c’è anche Davide Dattoli, 28 anni, indicato nel gruppo per aver fondato Talent Garden, la più importante rete in Europa di spazi di coworking. La classifica ha individuato i 300 giovani talenti all’interno di dieci categorie che spaziano dall’arte alla finanza, dai media al marketing ...

Davide Dattoli - l'italiano inserito da Forbes nei 30 Under 30 più influenti d'Europa : «Il modo migliore per prevedere il futuro è inventarselo». Il motto che campeggia nella homepage del suo sito personale sintetizza bene il pensiero di Davide Dattoli, 28enne bresciano e volto rampante della giovane Italia che prova a dare una sterzata all’immobilismo nostrano con progetti innovativi, utili e scalabili. Rifermento per startupper in erba così come per manager navigati, Dattoli è stato inserito da Forbes nella lista degli Under 30 ...

Forbes - Davide Dattoli tra i trenta under 30 più influenti in Europa : “La mia piattaforma è un luogo di connessioni tra mondi diversi” : C’è anche un italiano tra i 30 under 30 più influenti d’Europa secondo Forbes. Ha solo 28 anni e il suo progetto nel 2016 ha raccolto 12 milioni di dollari. Si tratta di Davide Dattoli, bresciano di 28 anni, fondatore dello spazio di co-working Talent Garden. “Ringrazio Forbes per avermi selezionato e anche tutto il team di Talent Garden”, ha scritto il giovane sul suo profilo Twitter appena pubblicata la lista dalla ...

Davide Dattoli tra i 30 under 30 più influenti secondo Forbes : La rivista Forbes, che dal 2011 pubblica la lista dei "30 under 30" più influenti per i loro mercati, ha selezionato nella classifica europea per l'area Technology, Davide Dattoli, fondatore e ceo di Talent Garden, la più grande piattaforma fisica in Europa di networking e formazione per l'innovazione digitale.Fondata nel 2011 a Brescia, Talent Garden oggi conta 23 campus in 8 Paesi (Albania, Austria, Danimarca, Italia, Irlanda, ...