CONSIGLI NON RICHIESTI Il brainstorming con il nemico per risolvere problemi

Contro il Revenge Porn : voi non ci fate paura! Nove CONSIGLI per le ragazze ricattate : Abbiamo un problema. Si chiama Revenge Porn. Non è un reato ma potrebbe diventarlo (solo se i politici lo volessero). Si tratta di un fenomeno che coinvolge centinaia di ragazze e donne che scoprono di essere state tradite da persone alle quali avevano affidato foto, video, audio con riferimenti espliciti al sesso. Il punto è che il sexting (parlare-di/vivere la propria sessualità online) non è reato. Chi lo fa sappia che non deve vergognarsi di ...

Luciano Moggi - un CONSIGLIo (non richiesto) a Beppe Marotta : cosa manca alla tua Inter : C' è tanto orgoglio in questo Chievo che lotta per non soccombere al risucchio della serie B. Tuttavia, non basterà a colmare le lacune di una squadra dapprima inadeguata e poi anche smantellata in corsa. Ecco perché la Roma, seppur a tratti da rivedere in fase difensiva, dilaga e si porta al quarto

Occhio ai danni del sole anche in inverno : CONSIGLI e trucchi per non farsi cogliere impreparati : È il tempo dei week-end in bianco: passeggiate ad alta quota, sciate in compagnia, escursioni, snowboard. Attività divertenti, che possono però nascondere insidie. In inverno, infatti, si tende a trascurare la delicatezza dell’esposizione al sole. anche in montagna il sole può giocare brutti scherzi: l’irradiazione è maggiore con l’aumentare dell’altitudine. Ma non solo: in alta quota il sole è intenso e la neve riflette i raggi solari, ...

Decreto sicurezza - il commissario per i diritti umani del CONSIGLIo d Europa 'Non ostacolare le Ong' : Nel giorno in cui anche al Cara di Mineo iniziano i trasferimenti dei migranti verso altri centri in vista della chiusura del più grande centro per richiedenti asilo d'Europa, il commissario per i ...

CONSIGLIo Superiore di Sanità : il Ministro Grillo nomina 30 membri non di diritto : Il Ministro della Salute Giulia Grillo ha firmato oggi il decreto di nomina dei 30 membri non di diritto del Consiglio Superiore di Sanità. “La squadra è finalmente pronta e sono molto orgogliosa e felice di presentarla a tutti. Abbiamo scelto il top assoluto per esclusivi meriti scientifici e in trasparenza. Il merito dev’essere finalmente la bussola che orienta le nomine in questo Paese“, ha dichiarato il Ministro. La scelta ...

Isernia - Salvini blinda Lombardozzi : il presidente del CONSIGLIo non si tocca : Il parere del Ministero dell'Interno fa chiarezza sulla nuova norma dello Statuto comunale: la scadenza dell'incarico fissata a 30 mesi varrà dalla prossima consiliatura Isernia. E' stato recapitato ...

Roma - il CONSIGLIere leghista Maurizio Politi parcheggia l’auto un’ora sulla corsia preferenziale. Lui : “Non c’è parcheggio” : La macchina del consigliere comunale della Lega parcheggiata per almeno un’ora sulla nuovissima corsia preferenziale di via del Tritone, nel cuore di Roma. Proprio di fronte all’ingresso della sede dei gruppi e delle commissioni capitoline. Un debutto non proprio edificante per il partito di Matteo Salvini in Campidoglio. A essere colto in fallo, infatti, è stato Maurizio Politi, giovane consigliere capitolino recentemente fuoriuscito da ...

Di Maio sulla Tav tira dritto. E CONSIGLIa a Salvini di non 'creare tensioni' : Ieri erano solo indiscrezion i di stampa a riferirlo, oggi - sebbene manchi ancora l'ufficialità - è il vicepremier Luigi Di Maio, all'Aquila per un appuntamento elettorale, a dirlo a chiare lettere: ...

Di Maio sulla Tav tira dritto. E CONSIGLIa a Salvini di non "creare tensioni" : Ieri erano solo indiscrezioni di stampa a riferirlo, oggi - sebbene manchi ancora l'ufficialità - è il vicepremier Luigi Di Maio, all'Aquila per un appuntamento elettorale, a dirlo a chiare lettere: l'analisi costi benefici sulla Tav, al quale il Ministro Danilo Toninelli ha appeso il destino dell'opera, ha dato esito negativo. Ovvero, secondo i tecnici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, realizzare la Torino-Lione costerebbe più ...

Luigi Di Maio : 'SCONSIGLIo a Matteo Salvini di continuare'. Risposta : 'Non serve la laurea...' - bomba Tav : 'Sconsiglio a Matteo Salvini di non creare tensioni nel governo puntando su quello su cui non siamo d'accordo': fuori dai denti, Luigi Di Maio lancia un avvertimento al leader leghista sulla Tav . ...

Venezuela : CONSIGLIere sicurezza nazionale Usa Bolton - intervento militare non è imminente : "Abbiamo imposto sanzioni economiche, aumentando la pressione politica da tutto il mondo", ha detto Bolton. "La stragrande maggioranza della popolazione del paese vuole buttare fuori il regime di ...

MotoGp - i CONSIGLI della madre di Valentino Rossi : “il decimo titolo non sia un’ossessione” : La madre di Valentino Rossi non crede sia il caso di pensare insistentemente a vincere il decimo titolo iridato, la “Decima” in stile Real Madrid “Per Valentino la Decima (il decimo titolo iridato, ndr) è solo una distrazione, deve ascoltare solo le vibrazioni della moto senza pensare ad altro“. E’ il consiglio di mamma Rossi in vista dell’inizio della nuova stagione del Motomondiale, che scatterà il 10 ...

Acquisto casa asta giudiziaria : CONSIGLI e come non farsi truffare : Acquisto casa asta giudiziaria: consigli e come non farsi truffare come acquistare casa a un’asta Acquistare una nuova casa è un’operazione dispendiosa per le finanze di molte famiglie. Ecco allora che l’asta giudiziaria può rappresentare un’alternativa più economica alla compravendita immobiliare tradizionale. Bisogna però fare attenzione: meglio adottare alcuni accorgimenti mirati proprio a non farsi truffare e a scoprire quindi ...