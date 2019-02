Cartelle pazze Imu

trapaniok

: Sulle “cartelle pazze”, dal Comune di Messina rispondono all’avvocato Ernesto Fiorillo - palermo24h : Sulle “cartelle pazze”, dal Comune di Messina rispondono all’avvocato Ernesto Fiorillo - MessinaMag : Sulle “cartelle pazze”, dal Comune di Messina rispondono all’avvocato Ernesto Fiorillo - letteraemme_ : “Cartelle pazze”, il Comune risponde a Fiorillo: «Solo terrorismo» -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Fiorillo, "Sono nulle tutte le 28 milainviate ai messinesi per gravissime violazioni riscontrate dai nostri esperti. Non devono essere pagate. Vogliamo confronto in tv con esperti del ...