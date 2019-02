Italia Nostra a Tar | norme errate Firenze

Ue - Covassi : "Vicina ai territori nostra Rappresentanza in Italia" : Roma, 7 feb., AdnKronos, - "La nostra Rappresentanza Ue in Italia va sul territorio, è vicina ai cittadini e non va nei salotti". A scandirlo è stata il Capo della Rappresentanza in Italia della ...

"In un'Italia come la nostra - che divide ancora i neri e i bianchi - noi a Sanremo non possiamo vincere" : Nino D'Angelo arriva al suo sesto Festival di Sanremo in carriera, ma non nutre speranze di vittoria. L'attore e cantautore napoletano si presenta alla kermesse insieme al rapper Livio Cori, suo concittadino, con il brano Un'altra luce. La canzone, racconta D'Angelo in un'intervista a La Stampa , non parla solo di speranza e di Napoli, ma racconta due generazioni a confronto:La mia, che ha abbandonato quella di Livio, che gli ha tolto qualunque ...

Innamorati della nostra terra : il 14 Febbraio i gilet arancioni a Roma per salvare l’olivicoltura Italiana : I trattori dei gilet arancioni si rimettono in moto e questa volta puntano verso Roma: il 14 Febbraio le organizzazioni agricole che hanno fondato questo libero movimento della terra – Agci, Associazione frantoiani di Puglia, Cia, Confagricoltura, Confocooperative, Copagri, Italia olivicola, Legacoop, Movimento nazionale agricoltura, Unapol, Liberi Agricoltori – daranno vita ad una grande manifestazione di protesta, insieme ai sindacati ...

Giro d’Italia 2019 – La nostra Penisola è già… rosa : Bologna e Verona illuminate in onore della corsa [GALLERY] : Il Giro d’Italia 2019 è già a Verona e Bologna: i monumenti delle due città italiane illuminati di rosa Mancano più di tre mesi al Giro d’Italia 2019, ma le città italiane d’arrivo della corsa ciclistica sono già illuminate del tipico colore della corsa ciclistica più celebre della nostra Penisola. Il rosa campeggia infatti sui monumenti più celebri di Bologna e Verona in particolare. Scorri la gallery più su per vedere ...

L'Italia riconosca Guaidó e rispetti la nostra sete di democrazia - scrive Ledezma : Non si spiega la vita politica, culturale, economica e sociale del Venezuela contemporaneo senza la presenza benefica delL'Italia in Venezuela. Una patria nobile e generosa che ha aperto le sue porte ...

L’Italia riconosca Guaidó e rispetti la nostra sete di democrazia - scrive Ledezma : A sua eccellenza Giuseppe Conte Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana, Eccellentissimo signor Presidente, Nella mia veste di sindaco metropolitano della città di Caracas, arbitrariamente e ingiustamente spogliato di una posizione per la quale ero stato eletto con il soste

Pescara - Italia Nostra su problema del fiume e del porto : In accordo con le indicazioni del mondo della scienza, Italia Nostra suggerisce che ai nostri fiumi vengano garantite fasce di vegetazione spontanea per uno spessore, ovunque possibile, di 30 " 60 ...

Salvini : "La nostra Manovra sta iniziando a convincere investitori Italiani e stranieri" : Il Ministro degli Interni Matteo Salvini ha presentato in conferenza stampa alla Camera dei Deputati il provvedimento per quota 100. Presenti i sottosegretari Claudio Durigon e Massimo Caravaglia ed ...

Adriano Sansa : “La nostra piazza una scossa all’Italia - da qui l’alternativa politica al M5s” : Dopo la manifestazione con 10 mila persone per i porti aperti, l'ex sindaco rilancia: "L'inizio di un nuovo percorso"

Forza Italia - Perego : 'Nostra filosofia sempre la stessa' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

"Continua la nostra battaglia per l'Italia" - gilet azzurri berlusconiani anche nelle piazze molisane : ... aumentare l'Iva dal 2020, aumento del debito pubblico per noi e per le generazioni future, la falsa flat tax della Lega, interventi negativi contro gli investimenti e l'economia, bloccare le grandi ...

MasterChef Italia - la nostra protesta contro l’uso del foie gras oscurata su Facebook : Per la prima puntata dell’ottava edizione di MasterChef Italia, le pagine social della trasmissione e quelle di Sky sono state invase di commenti per convincere il programma a non utilizzare più foie gras, il fegato di anatra o oca ottenuto alimentando forzatamente gli animali. Chi ha visitato la pagina Facebook del cooking show non può non aver notato centinaia di appelli con l’hashtag #MasterChefpuoifarlo o le gif postate dagli utenti con ...

Partito Comunista Italiano - ecco la nostra posizione per le amministrative 2019 : In merito alla discussione sulle prossime amministrative che si e aperta sulla stampa vogliamo chiarire quella che è la nostra reale posizione. Come

Italia Nostra dice "NO" alla viabilità portuale : L'intervento di una società come Eurospin, appoggiato con entusiasmo dalle amministrazioni come panacea per l'economia locale, che aggiunge anche scale e scale mobili in un punto delicato e ...