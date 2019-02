Pronostici Serie B, 8-9-10-11 Febbraio 2019: Consigli Scommesse 23^ Giornata

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)B: Tutti isuivalevoli per la 23^che si giocherà i giorni 8-9-10-11.Venerdi 8, si apriranno le danze della 23^diB dove il Brescia vista la lungadi risultati utili, si è presa la testa della classifica ai danni del Palermo che ora è costretto ad inseguire.Naturalmente c’è la solita gran bagarre per la zona play off e play out. Zone che andremo ad analizzare al meglio neib diPronostico Salernitana-Benevento 08-02-I padroni di casa nonostante siano reduci da rendimenti molto altalenanti, vedi le 7 vittorie, pareggi e sconfitte, si trovano in piena lotta per la zona play off ed in casa devono dare il loro massimo.Attenzione però agli ospiti che reduci da una lungadi risultati utili di cui 3 vittorie nelle ultime 5 gare e con una partita da ...