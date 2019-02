La canzone di Achille Lauro è un plagio degli Smashing Pumpkins Polemiche

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Senza il caso di, Sanremo non è Sanremo. Lo scorso anno furono i vincitori Ermal Meta e Fabrizio Moro, con la loro "Non mi avete fatto niente", a finire sotto l'occhio del ciclone per una presunta copiatura. In questa edizione l'accusa viene rivolta ade alla sua "Rolls Royce".A rilanciare la questione su Twitter non è un utente qualsiasi, ma il rapper Frankie hi-nrg. L'artista, protagonista della prima scena hip-hop italiana, ha calcato il palco dell'Ariston più volte, ma in questa edizione ha assistito alla kermesse da spettatore. "Il pezzo più fico del Festival è quello di, fa un po' voi", ha commentato dal suo profilo Twitter. "Perché somiglia a 1979", ribatte un utente sotto il post. Il rapper ha rilanciato il messaggio postando i video delle canzoni citata, aggiungendo ironico: ...