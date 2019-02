Inter | idea Kroos a centrocampo | può partire una trattativa col Real Madrid RUMORS

Il tweet di Pistocchi : 'Conte all'Inter sarebbe un'idea della proprietà' : Con l'eliminazione subita ai quarti di finale di coppa Italia ai calci di rigore ai danni della Lazio, il clima in casa Inter è diventato sempre più rovente. La coppa era uno degli obiettivi principali della società nerazzurra e l'eliminazione di Juventus, Napoli e Roma aveva contribuito ad alimentare le aspettative sulla squadra di Luciano Spalletti. Una sconfitta che rischia di mettere in seria discussione anche l'operato del tecnico ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie : idea Carrasco se parte Candreva : Calciomercato Inter, Ultime notizie: per l'attacco spunta il nome di Yannick Ferreira Carrasco, si punterà su di lui se dovesse partire Antonio Candreva.

Milan : l'Inter vuole Zapata - Halilovic e Laxalt ai saluti - idea Deulofeu (RUMORS) : Il calciomercato è nelle sue fasi più calde, mancano pochi giorni alla fine e ogni squadra sta cercando di mettere a posto gli ultimi tasselli al fine di poter arrivare agli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Per il Milan, in particolare, sarà fondamentale l'approdo alla prossima Champions League viste le due costosissime operazioni messe a segno dai dirigenti rossoneri con gli acquisti di Paquetà e Piatek. Ecco perchè il club rossonero ...

Calciomercato Inter - nuova idea per la difesa : gli occhi del club nerazzurro si posano in Premier League : Il club nerazzurro ha avviato i contatti con il Southampton per Cedric Soares, terzino portoghese capace di segnare anche un gol in questa stagione L’Inter continua a cercare un terzino da regalare a Luciano Spalletti, con l’intenzione di rinforzare il reparto difensivo. Dopo il sondaggio per Darmian, su cui c’è anche la Juventus, il club nerazzurro ha messo gli occhi su Cedric Soares, terzino classe ’91 in forza ...

Fiorentina - idea Gagliardini dall'Inter : ROMA - Mossa Fiorentina per il centrocampo, contattato l'Inter per Gagliardini . Il centrocampista potrebbe partire in prestito per trovare maggiore spazio e il club viola - in cerca di un profilo che ...

Inter - c'è l'idea Dybala al posto di Icardi (RUMORS) : Continuano i rumors sulla possibile partenza a fine stagione di Mauro Icardi in casa Inter. Le trattative per il rinnovo continuano ma la distanza tra domanda e offerta continua ad essere molto ampia, come dichiarato dalla moglie e agente, Wanda Nara, e come confermato dallo stesso giocatore ieri con un post sui social, in cui ha dichiarato che il rinnovo arriverà solo in caso di offerta concreta. Nel contratto del centravanti argentino c'è una ...

Inter - dopo Godin idea Robben : trattativa avviata ma senza conferme ufficiali : La notizia più importante di questi primi giorni di mercato è rappresentata dal colpo messo a segno dall'Inter in vista della prossima estate. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con il centrale uruguaiano, Diego Godin. Il giocatore è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno e non rinnoverà, arrivano quindi a parametro zero. Godin andrà a sostituire Joao Miranda, scontento dell'impiego che gli è stato riservato in questa prima ...

La Roma si inserisce per Mancini : tra il piano di Monchi e l'idea dell'Inter : Il dirigente spagnolo sta studiando diverse piste per il sostituto: secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport , l'obiettivo numero uno di Monchi è Gianluca Mancini , 22enne difensore dell' ...

Calciomercato Inter - l’ultima idea di Marotta a parametro zero : Calciomercato Inter, Beppe Marotta a caccia di uno svincolato di lusso in arrivo dalla Premier League per la prossima estate Calciomercato Inter, Beppe Marotta inizia a muoversi al fianco di Ausilio. Come fatto alla Juventus, il dirigente sta dando un’occhiata attenta ai futuri svincolati, che già da gennaio saranno liberi di firmare un nuovo contratto che partirà dalla prossima estate. Tra i calciatori in scadenza nel 2019, ce ...

Inter - idea nuovo sponsor sulla manica : Anche l’Inter valuta l’idea di uno sponsor sulla manica. Come riportato dal Corriere dello Sport, la società nerazzurra sta valutando se esiste la possibilità di trovare un nuovo sponsor da mettere sulla manica sinistra della divisa, opzione introdotta dalla Serie A a partire dallo scorso agosto e già sfruttata da diverse società nella massima serie. L’eventuale […] L'articolo Inter, idea nuovo sponsor sulla manica è ...

Inter-Napoli - l’idea di Matteo Salvini : “convocherò i capi ultras al Viminale” : Matteo Salvini ha twittato il giorno dopo della gara tra Inter e Napoli, con scontri che hanno causato un morto e diversi feriti “Nel 2018 non si può morire per una partita di calcio. A inizio anno convocherò al Viminale i responsabili di tifoserie e società di serie A e B, affinché gli stadi e i dintorni tornino a essere un luogo di divertimento e non di violenza“. Lo scrive in un tweet il ministro dell’Interno Matteo ...

Thauvin Inter - esterno del Marsiglia ultima idea per il dopo Perisic : Thauvin Inter – Ormai eliminata dalla Champions League, l’Inter cerca nomi di altissimo spessore per rinforzare la propria rosa. Uno dei giocatori ad aver deluso di più in questo avvio di stagione è stato Ivan Perisic. D’altronde l’esterno offensivo ha già dichiarato che vorrebbe tentare un’avventura in Premier League. E guarda caso proprio in Inghilterra […] L'articolo Thauvin Inter, esterno del Marsiglia ...