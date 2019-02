Titanfall 3 | Respawn non sta lavorando al gioco

Arriva la conferma di Respawn : Titanfall 3 non è in sviluppo : Respawn Entertainment e EA hanno appena annunciato Apex Legends, il nuovo sparatutto battle royale ambientato nell'universo di Titanfall e, a quanto pare, questo è il titolo che otterremo al posto di Titanfall 3.Nel mese di agosto 2017, il CEO di Respawn, Vince Zampella, dichiarò che lo sviluppatore era ancora "pesantemente impegnato" nella serie di Titanfall nonostante l'acquisizione di EA, portando molti a presumere che questo avrebbe ...

EA e Respawn annunciano Apex Legends : il battle royale free-to-play ambientato nel mondo di Titanfall è già disponibile : Oggi Electronic Arts Inc. e Respawn Entertainment lanciano Apex Legends. Uno sparatutto gratuito in stile battle royale disponibile da adesso su Origin per PC e su PlayStation 4 e Xbox One. ambientato nell'universo Titanfall, Apex Legends punta a rivoluzionare il genere battle royale con un cast di Personaggi Unici, gameplay di squadra, meccaniche innovative e altro ancora.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale di EA:Apex Legends offre ...

EA e Respawn annunciano Apex Legends : il battle royale free-to-play ambientato nel mondo di Titanfall : Oggi Electronic Arts Inc. e Respawn Entertainment lanciano Apex Legends. Uno sparatutto gratuito in stile battle royale disponibile da adesso su Origin per PC e su PlayStation 4 e Xbox One. ambientato nell'universo Titanfall, Apex Legends punta a rivoluzionare il genere battle royale con un cast di Personaggi Unici, gameplay di squadra, meccaniche innovative e altro ancora.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale di EA:Apex Legends offre ...