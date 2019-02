Riforme | ministro Fraccaro | no diversivi Pd | tagliare parlamentari

Riforme : il Pd rilancia sul bicameralismo ma arriva lo stop del ministro Fraccaro : Il disegno di legge della maggioranza che taglia il numero dei parlamentari approda nell'Aula del Senato, ma il Pd rilancia invitando M5s e Lega ad allargare il perimetro dell'intervento al superamento del bicameralismo perfetto: una proposta per il momento liquidata come "diversivo" dal ministro Riccardo Fraccaro.Proprio Fraccaro in mattinata ha ricordato che il taglio di senatori (da 315 a 200) e dei deputati (da 630 a 400) è "una ...