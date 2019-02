Napoli | Hamsik ai saluti | visite a Madrid e poi volo in Cina

Hamsik saluta Napoli al Tam : 'Scusate - ma non posso parlarne' : Una lunga notte, forse l'ultima a stretto contatto con Napoli e i napoletani. Marek Hamsik saluta la città e lo fa direttamente dal palco del Teatro TAM, location scelta dal medico sociale azzurro ...

L’ultimo assist di Hamsik al Napoli di De Laurentiis (e suo) : Mai il Napoli a questi livelli Sabato contro la Samp abbiamo visto L’ultimo eccezionale gesto tecnico di Marek Hamsik con la maglia del Napoli. Quella sferzata alla palla, tesa, arrotata, precisa sulla corsa di Callejon, aprendo l’azione dell’uno a zero. Poi la notizia dell’addio, che si è concretizzato con la firma del contratto con il Dalian Yifang. Si accavallano le opinioni, i commenti, le accuse di abbandono nel momento sbagliato. In pochi ...

Calciomercato Napoli - Hamsik-Dalian : c'è la firma sul contratto : La Cina sempre più vicina, Marek Hamsik è a un passo dal dare ufficialmente l'addio al Napoli dopo quasi 12 anni. Dopo l'intesa raggiunta tra la società azzurra e il Dalian Yifang " squadra dove ...

Napoli - Hamsik ha firmato col Dalian : Già oggi, come riporta Sky Sport , Hamsik ha firmato il contratto che lo legherà al Dalian Yifang , nelle prossime ore la partenza per l'Asia. CIFRE E DETTAGLI - Un affare ricco per tutti: il Napoli ...

Napoli - De Laurentiis frena Hamsik : «Pagare moneta - vedere cammello» : «Vorreste sapere cosa succede con Hamsik ma ve la prendete in quel posto, non si parlerà di lui. Quando avremo qualcosa da dirvi, vi chiameremo e ve lo diremo». Aurelio De...

Marchegiani : «La cessione di Hamsik è una resa - il Napoli non ci crede» : Sky Calcio Club Nel corso di Sky Calcio Club, andato in onda ieri sera su Sky Sport1, Luca Marchegiani ha espresso alcune considerazioni sulla cessione di Hamsik, sulla scarsa affluenza di tifosi al San Paolo e sulla lotta Scudetto tra Napoli e Juventus: “Una società top non lascia che certe trattative vadano avanti, se Hamsik va via a metà campionato significa che tutto sommato il Napoli vuole lasciarlo andare. Una cessione del genere, anche ...

Napoli - De Laurentiis : ''Hamsik? Questa sarà sempre casa sua''. E poi attacca i tifosi : Napoli - Il Napoli presenta il ritiro del prossimo anno, ancora a Dimaro dal 6 al 26 luglio, accordo rinnovato per altre tre stagioni, ma a tenere banco è l'addio di Marek Hamsik. Le firme ancora non ...

Napoli - De Laurentiis conferma : “Hamsik ha chiesto di andare via” - poi tira le orecchie ai tifosi azzurri : “Volete sapere tutti cosa accadra’ con Marek, ma non parleremo di lui. Non c’e’ nulla da dire per quanto riguarda il futuro di Hamsik. Ora si parla del Trentino, poi tra 3-4-5 giorni parleremo di Hamsik”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa: “voi incrociate sempre le notizie, dicendo cose inesatte, ma io mi diverto”. Comunque, “Hamsik ...

Marek Hamsik lascia il Napoli : Il capitano – nonché uno dei giocatori più importanti e rappresentativi della storia del club – andrà a giocare in Cina

Napoli - De Laurentiis show : “sorpreso dall’assenza di tifosi allo stadio. Hamsik? Ci sono inesattezze” : Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato del ritiro in Trentino ed anche della situazione legata all’addio di Hamsik “Voi oggi siete venuti qui per sapere di Hamsik, ma ve la prendete in quel posto. Su Hamsik parleremo a tempo debito e sarete riconvocati. sono state dette e scritte tante inesattezze. A tempo debito faremo chiarezza”. Quest’oggi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha deluso tutti coloro i quali ...

Napoli - per Hamsik un triennale da 25 mila euro al giorno in Cina : Napoli - Questo è un affare di Stato, anche se 57 milioni di euro, tutto ciò che muove la cessione di Hamsik , rappresentano granellini di sabbia nel fatturato di una quarantina e passa di miliardi di ...

Hamsik saluta il Napoli! La Cina attende lo slovacco : Quasi come un fulmine a ciel Sereno, Carlo Ancelotti al termine di Napoli-Sampdoria ha annunciato l’imminente addio di Marek Hamsik alla maglia azzurra.Stamane i titoli di giornale sono tutti per Marek Hamsik. Lo slovacco è Inn procinto a lasciare Napoli e il Napoli per tuffarsi in un’esperienza tutta nuova. L’addio di Marechiaro alla maglia azzurra poteva avvenire già la scorsa estate, quando cioè, le prime sirene cinesi ...

Hamsik ammaina la cresta : «Ma qui a Napoli lascio il cuore» : Inviato a Castel Volturno L'ultimo no al Borussia Dortmund. Intorno al 20 agosto. «Mi spiace, non se ne parla». Un rifiuto dopo l'altro in questi 12 anni, la forza di...

Hamsik : 'A Napoli lascio il cuore'. Ma trova 25mila euro al giorno in Cina : La Gazzetta dello Sport aggiunge che il club del presidente De Laurentiis incasserà 15 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus legati a presenze e risultati della sua nuova squadra: il Dalian ...