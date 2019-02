Inter - Marotta 'La posizione di Spalletti è solida' : MILANO - 'Parma decisiva per Spalletti ? Assolutamente no. Riconosciamo il momento difficile, ma la posizione del tecnico è solida' . L'amministratore delegato dell' Inter Giuseppe Marotta difende a ...

Inter - Marotta : 'La posizione di Spalletti è solida' : Luciano Spalletti è solido sulla panchina nerazzurra e il suo futuro non dipende dal risultato contro il Parma: lo dice l'amministratore delegato dell' Inter , Beppe Marotta , parlando a Sky. 'Parma ...

Marotta : 'Inter involuta - ma la posizione di Spalletti è solida' : ' Parma decisiva per Spalletti? Assolutamente no - ha detto l'amministratore delegato dell'Inter ai microfoni di Sky Sport il giorno dopo la sconfitta di San Siro contro il Bologna seguita all'...