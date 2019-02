Corruzione | OpenWhistleblowing è stata un’occasione mancata

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Non sempre Anac stupisce in modo favorevole per le sue politiche di digitalizzazione e già in passato lo abbiamo rilevato. Tuttavia, con OpenWhisteblowing si era partiti per il verso giusto e dando l’esempio. Mi riferisco alla piattaforma sviluppata per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e fornita per il riuso da Anac. L’applicativo è una versione leggermente personalizzata (e come vedremo non aggiornata) del software open source GlobaLeaks. La scelta di usare un applicativo open source significa avvalersi di soluzioni aperte, controllabili e costantemente aggiornate attraverso il contributo di una community di esperti a livello internazionale. Garantire una soluzione open source in riuso per altre Pubbliche Amministrazioni (PpAa) è scelta non solo opportuna, ma in linea con la normativa italiana contenuta nel Codice dell’amministrazione digitale.E allora cosa non è ...