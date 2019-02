Ora o mai più | Ornella Vanoni e quel retroscena su lei e Califano

Ora o mai più - scuse "fredde" a Minghi. E la Vanoni racconta la notte hot con.. : "Ora o Mai Più" più che uno show canoro è un divertentissimo ring per regolare ruggini geriatriche tra i grandi della musica italiana. Stasera biscotti avvelenati, notte segreta con Franco Califano e ...

Ora o mai più - tre vincitori per la terza puntata : la classifica completa : Chi ha vinto la terza puntata di Ora o mai più 2019? Jessica Morlacchi, Paolo Vallesi, Silvia Salemi Tre vincitori per la terza puntata di Ora o mai più. Jessica Morlacchi, Paolo Vallesi e Silvia Salemi si sono piazzati al primo posto della classifica. Per i giurati del programma l’unica vincitrice è stata Jessica ma, […] L'articolo Ora o mai più, tre vincitori per la terza puntata: la classifica completa proviene da Gossip e Tv.

Ornella Vanoni si addormenta a Ora o mai più e non vota Michele PecOra : Ora o mai più: Ornella Vanoni si addormenta durante la diretta della puntata “Spero di non addormentarmi”, aveva detto Ornella Vanoni nel corso della prima puntata di Ora o mai più. Detto fatto: alla terza è successo davvero. Dopo la mezzanotte, durante l’esibizione di Marco Masini e Michele Pecora, la cantante si è appisolata dietro […] L'articolo Ornella Vanoni si addormenta a Ora o mai più e non vota Michele Pecora ...

Amedeo Minghi torna a Ora o mai più : Amadeus e i giurati chiedono scusa : Ora o mai più: scuse ad Amedeo Minghi dopo la polemica scoppiata su “Trottolino amoroso” Amedeo Minghi è tornato a Ora o mai più dopo la polemica scoppiata su Vattene amore, la celebre canzone cantata in duetto con Mietta. Minghi ha ricevuto in primis le scuse di Amadeus che, da conduttore, si è profondamente vergognato […] L'articolo Amedeo Minghi torna a Ora o mai più: Amadeus e i giurati chiedono scusa proviene da Gossip e ...

Ora o mai più - Marcella Bella si arrabbia in diretta. Interviene Amadeus : Marcella Bella perde la pazienza a Ora o mai più: “Non si possono votare canzoni di successo!” Votazione alquanto animata quella di ‘Mamma Maria’, il popolarissimo brano che i Ricchi e Poveri nella terza puntata di Ora o mai più 2019 hanno riproposto con il loro ‘allievo’ Michele Pecora. Il tutto è avvenuto dopo il giudizio di Donatella Rettore, che ha dato 5 ‘bocciando’ il cantante, per via del ...

Toto Cutugno contro la Rettore a Ora o mai più : “Cosa c*zzo…?” : Ora o mai più, Toto Cutugno contro Donatella Rettore: scontro in fase di votazione E’ stata Annalisa Minetti con il suo ‘maestro’ Toto Cutugno la prima concorrente ad esibirsi nella terza puntata di Ora o mai più. La cantante di ‘Senza te o con te’ con il suo coach ha interpretato ‘Solo noi’, brano con il quale Toto Cutugno ha vinto Sanremo nel 1980. Al momento della votazione da parte dei coach degli ...