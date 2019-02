Sandro Ruotolo | tolta la scorta al cronista minacciato di morte dal clan dei Casalesi

ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 febbraio 2019) Solo il 23 novembre scorso il premier Giuseppe Conte aveva intervistato a Napoli– e con lui altri due giornalisti campani che hanno subìto pesanti intimidazioni, Salvatore Minieri e Nello Trocchia – per discutere in pubblico di quanto sia difficile fare giornalismo libero, di inchiesta, sulle mafie e il malaffare, e dare un segnale di solidarietà del governo ai cronisti minacciati. Un segnale che pare caduto nel vuoto. Da lunedìrimarrà senza. Revocato anche il quarto livello di protezione – agente e auto non blindata – che dal maggio scorso era stato disposto per il giornalista che Michele Zagaria vorrebbe ‘squartare vivo’, parole del boss deldeiintercettate in un colloquio in carcere a Milano nel 2014.Zagaria era furioso per una puntata di Servizio Pubblico in cuiaveva riferito dei suoi contatti con i servizi segreti ...