Quantic Dream stringe un accordo con NetEase!

(Di sabato 2 febbraio 2019)ormai si presenta da sé, perché inevitabilmente saltano in mente le memorie di grandi successi come Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human. Parliamo di titoli significativi che hanno lasciato un particolare segno nel genere videoludico del cosiddetto “butterfly effect”.Tutte esclusive PlayStation, conseguenza di una lunga collaborazione con Sony della durata di ben 12 anni. Tuttavia, ora che il loro contratto è giunto al termine, la Software House vuole rinnovarsindo uncon l’importante società cinese NetEase.David Cage, durante un’intervista rilasciata a VentureBeat, ha annunciato che la casa francese è impegnata sullo sviluppo di un nuovo motore grafico cross-platform, poiché in futuro potremo trovarci di fronte a titoli che girano su più piattaforme. Lo scopo è quello di ottimizzare questa nuova possibilità e andare incontro ...