C' erano una volta le gite scolastiche | presto forse saranno solo un ricordo

Auto fuori strada - muoiono Lucrezia e Manuel : si erano conosciuti ad una festa poco prima : Manuel Nuzzo, 22 anni, e Lucrezia Saggia, 23, sono morti sulla provinciale 3 che collega Sant'Antonino a Saluggia, in provincia di Vercelli, dopo che l'Auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada e si è ribaltata in un fossato. I due ragazzi si erano conosciuti ad una festa qualche ora prima dell'incidente.Continua a leggere

Blitz di politici sulla Sea Watch. E Salvini rilancia : “Grazie a voi abbiamo visto che non c’erano ne una donna ne un bambino” : Il Blitz dei politici che hanno raggiunto la Sea Watch e sono restati a bordo oltre sei ore per raccogliere le testimonianze dei migranti e documentare la loro situazione, ha dato il via a una staffetta che nell'arco di mezza giornata ha mobilitato l'opposizione. Il 'la' lo hanno dato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e i deputati Riccardo Magi di +Europa e Stefania Prestigiacomo di Forza Italia: e' stata lei, in possesso di ...

Verano Brianza. Una ventina di adolescenti coinvolta in una maxi rissa : maxi rissa con protagonisti una ventina di adolescenti di 15 e 16 anni. E’ successo a Verano Brianza (Monza), dopo

La figlia di Aldo Moro : "Chiediamo danni allo Stato. Abbiamo vissuto in una solitaria agonia mentre i brigatisti erano in vacanza" : Maria Fida Moro non usa mezzi termini: "Insieme a mio figlio Luca ho dato mandato al nostro legale, avvocato Valerio Vartolo, di intraprendere una serie di azioni legali nei confronti dello Stato italiano per i danni innumerevoli ed ingiustificati, morali e materiali riguardanti il caso Moro".La figlia del leader della Dc ucciso dalla Brigate Rosse legge un messaggio sottoscritto anche da Luca Moro, nipote di Aldo. E lo fa nei giorni ...

Attacco all'Hotel Dusit - è una strage : "L'obiettivo erano i cittadini statunitensi" : Notizie ancora frammentarie, ma secondo la Bbc, che cita fonti della polizia, i morti dell'Attacco di ieri dei miliziani...

Matrimoni da sogno erano una truffa : ANSA, - TORINO, 15 GEN - Promettevano Matrimoni da sogno a prezzi stracciati, ma si intascavano i soldi degli sposi senza versarli ai fornitori. Centinaia di coppie hanno sporto querela nei confronti ...

Taglia i capelli sul bus ad una ragazza perché erano troppo lunghi : arrestato un barbiere : Un barbiere, di 65 anni, è stato arrestato su un autobus ad Hong Kong. Aveva Tagliato i capelli ad una donna che, per sua sfortuna, si era addormentata sul sedile davanti al suo. Un testimone ha ...

Corruzione - arrestati i magistrati del tribunale di Roma Savasta e Nardi. Entrambi erano a Trani : L’ex pubblico ministero del tribunale di Trani, Antonio Savasta, ora giudice del tribunale di Roma, e il suo collega Michele Nardi, pm a Roma, ed in precedenza gip a Trani e magistrato all’ispettorato del ministero della Giustizia, sono stati arrestati e condotti in carcere su disposizione della magistratura salentina. Le accuse sono di associazione per delinquere, Corruzione in atti giudiziari e falso per fatti commessi tra il 2014 e il 2018 ...

Una Befana 'spericolata' perde i regali e i carabinieri li recuperano per portarli ai bimbi del Fazzi : I carabinieri recuperano i regali persi dalla Befana e li portano ai piccoli ricoverati al Vito Fazzi di Lecce. Il racconto dello strano caso.

Rubati gli alberelli di Natale a San Giorgio - erano lì in memoria di una figlia che non c'è più : Hanno fatto sparire gli alberelli di Natale , posizionati in ricordo di una figlia che non c'è più. L'episodio si è verificato a San Giorgio di Nogaro, in viale Europa Unita, ed è stato raccontato dal ...

C’erano una volta le macchine ‘nude’. Ora sapreste smontare la vostra sveglia? : “Ma a cosa serve oggi la matematica?”. Da sempre mi sento fare questa domanda. Mi chiedo come mai sia così diffuso il distacco del grande pubblico da una disciplina tanto pervasiva. Penso che la faccenda venga da lontano, quindi oggi prendo l’argomento alla larga, rimandando lo specifico della matematica a un prossimo post. Detto in breve, credo che la nostra società abbia sviluppato una sorta di pudore nel mostrare gli ingranaggi, i dettagli ...

Selvaggia Roma importunata in discoteca - il fidanzato finisce in ospedale : "erano 7 o 8 - tutti ubriachi" : L'ex fidanzata di Francesco Chiodalo è finita al pronto soccorso con il fidanzato Luca dopo una lite fuori da una discoteca

