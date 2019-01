A gennaio aumenta fiducia consumatori | in calo per le imprese

Colf - badanti e babysitter - da gennaio aumenta la busta paga : ecco perché - Sky TG24 - : I collaboratori domestici vedranno crescere il proprio stipendio di una cifra tra 7 e 15 euro, a seconda del proprio inquadramento. Secondo le statistiche, in Italia ci sono circa 864mila lavoratori ...

Aumentano gli stipendi per colf e badanti - oggi 15 gennaio firmate le nuove tabelle : oggi gennaio presso il Ministero del Lavoro i rappresentanti dei lavoratori del settore domestico e quelli dei datori di lavoro hanno sottoscritto le nuove tabelle retributive per l’anno 2019. Con decorrenza primo gennaio 2019 gli stipendi di colf, badanti, baby sitter, giardinieri e di tutti gli altri addetti del settore domestico, si adeguano al tasso di inflazione e quindi salgono come accade negli altri settori lavorativi. Quest’anno aumenti ...

Allarme influenza in tutta Italia : aumentano i casi ma il picco più alto arriverà a fine gennaio : aumentano sempre di più i casi di influenza in Italia, da Nord a Sud: sono già circa un milione e mezzo gli Italiani colpiti, anche se il picco dovrebbe arrivare a gennaio. E’ quanto emerso dagli ultimi dati del bollettino Influnet diramato dal Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. Il numero di casi stimati nell’ultima settimana considerata (quella dal 17 al 23 dicembre 2018) è di circa 225.000, per ...

Dal 1° gennaio aumenta la bolletta del gas : Rincari in bolletta in arrivo nel 2019 . Dal primo gennaio si registrerà infatti un aumento della bolletta per il gas del 2,3% mentre per quella della luce si registrerà un calo dello 0,08%. E' quanto ...

Roaming UE : dal primo gennaio 2019 aumenta il traffico Internet a disposizione in Europa : Dal primo gennaio gli operatori mobili europei dovranno calcolare diversamente il traffico Internet in Roaming, aumentando i Giga a disposizione degli utenti. L'articolo Roaming UE: dal primo gennaio 2019 aumenta il traffico Internet a disposizione in Europa proviene da TuttoAndroid.

Tasse - da gennaio aumentano gli interessi per chi paga in ritardo : Da gennaio le sviste sulle date per il pagamento delle Tasse costeranno più care ai contribuenti italiani. Il ministero dell’Economia e delle finanze ha approvato infatti per decreto una modifica che prevede l’aumento degli interessi dovuti al fisco in caso di ritardo nel pagamento delle imposte. Secondo quanto si legge nel decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a firma del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, il ministero “può ...

Multe più salate dal primo gennaio 2019 : le sanzioni aumentano del 2 - 2% : Lo prevede una norma automatica in base all'articolo 195 del Codice della Strada. Con ammende varie i Comuni italiani hanno incassato 2,95 miliardi di euro negli ultimi due anni