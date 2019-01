MMA | Bellator 214 | che debutto per Swagger; Fedor KO in 30 secondi

termometropolitico

(Di lunedì 28 gennaio 2019) MMA,214: cheperKO in 30Sabato 26 Gennaio, all’interno dell’ottagono di, è avvenuto ildi Jacknel mondo delle MMA. Il suo avversario è stato J.W Kiser, 40enne americano. Ottimo inizio per il 37enne statunitense, il quale ha esordito con una vittoria al suo primo match in gabbia. Undecisamente migliore, se paragonato a quello dei suoi predecessori Batista e CM Punk. L’ex wrestler della WWE ha combattuto con il suo nome di battesimo “Jake Hager”, a causa dell’appartenenza dei diritti alla promotion di McMahon, per l’appunto, la WWE.Tecnicamente, è stato un match abbastanza lineare, con l’assenza quasi totalitaria di colpi da straking. Prevalentemente, l’incontro si è tenuto a terra, così come a terra è avvenuto il ko di Kiser dopo circa 2 minuti, in ...