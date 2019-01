Sapersi ribellare | dire no La lezione di Gino Bartali | il campione Giusto

huffingtonpost

(Di domenica 27 gennaio 2019) Non dimenticare. Mai.no. Anche di questi tempi: ogni volta che viene a mancare la pietà, l'umanità, la tolleranza. Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria, l'immane tragedia della Shoah. In quell'epoca regnava l'orrore, le leggi razziali rappresentarono una vergogna per l'Italia, gli ebrei non avevano più passato, presente e futuro. I campi di concentramento nazisti funzionavano giorno dopo giorno, donna dopo donna, uomo dopo uomo, bambino dopo bambino. Ma qualcuno non si è voltato dall'altra parte, c'è chi si è battuto, con coraggio e determinazione, per salvare più persone possibili, nel pieno della Paura e della Tragedia: comeUn fuoriclasse del ciclismo, il rivale di Fausto Coppi, il "Ginetaccio" che conquistò per tre volte il Giro d'Italia e per due volte il Tour de France. E la ...