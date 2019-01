julen morto

caffeinamagazine

(Di sabato 26 gennaio 2019) “Disgraziatamente…nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile…#RIP”, ha twittato la Guardia Civil, rivolgendo ai familiari “le più sincere condoglianze”. Si concludono così questi giorni di angoscia, speranza e di preghiere. Una corsa contro il tempo quella che da domenica 13 gennaio ha tenuto la Spagna e il mondo intero col fiato sospeso per, il bambino di 2 anni caduto in un pozzo nelle campagne di Totalán, vicino Malaga, in Andalusia. Un pozzo profondo 107 metri.La notizia del ritrovamento è stata twittata anche dal ministero dell’Interno spagnolo: “Dopo giorni di intense ricerche e lavoro instancabile, il corpo del piccoloè stato trovato senza vita nel pozzo di Totalan”. Il ministero ha espresso condoglianze alla famiglia e il suo “riconoscimento allo sforzo della ...