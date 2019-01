Ancelotti | Allan resta qui

Napoli - Ancelotti chiude caso Allan : «Non convocato ma resta con noi» : La doppia sfida al Milan all'orizzonte, gli affari di mercato nella testa. Carlo Ancelotti presenta alla stampa il match di domani contro i rossoneri in un San Siro che, poche settimane fa, non...

Ancelotti : «Allan non convocato - ha avuto una settimana travagliata. De Laurentiis non vuole vendere i suoi giocatori» : «Allan demotivato? No» La conferenza stampa di Carlo Ancelotti alla vigilia di Milan-Napoli e sul caso Allan «Allan non è stato convocato, la sua settimana è stata travagliata, si è allenato poco, preferiamo tenerlo qui a allenarsi e prepararlo per la partita di martedì» «Non so se la trattativa decolli o meno, so che fortunatamente Allan rimane, è un giocatore importante per noi, lo è sempre stato, lo sarà ancora di più. Nemmeno Rog è tra i ...

Allan - Ancelotti e la dottrina Liedholm : “Ieri jocato tu Incocciati - oggi joca Virdis” : Liedholm e Incocciati Per capire Carlo Ancelotti, non bisogna guardare a Fusignano. Bisogna volgere lo sguardo più a Nord, alla Svezia che diedi i natali a Nils Liedholm che il leader calmo ha recentemente definito “un secondo padre”. C’è un aneddoto che riassume bene il Barone, filosofo del Novecento. Correva l’anno 1985. Ci fu la nevicata che bloccò l’Italia e imbiancò Roma. Il 6 gennaio era in programma Lazio-Milan. Liedholm ...

Napoli-Sassuolo - Ancelotti : 'Razzismo? Interrompere le partite sarebbe un segnale forte. Per Allan nessuna offerta' : Milik nel primo tempo, Fabian Ruiz nel secondo. Il Napoli archivia la pratica Sassuolo e accede ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà il Milan. Una partita dal sapore particolare per Carlo ...

Napoli - Ancelotti : "Allan? Nessuna offerta dal Psg - contiamo su di lui" : Nella serata in cui il Napoli centra i quarti di Coppa Italia, Ancelotti fa chiarezza a proposito di Allan : "Parlare con De Laurentiis dell'offerta del Psg? Dalla Francia non è arrivato nulla, Allan ...

Napoli - Ancelotti su Allan : "Psg? Dalla Francia non è arrivata alcuna offerta" : Carlo Ancelotti vola ai quarti di finale di Coppa Italia con il suo Napoli e si prepara ad affrontare un'altra volta il suo passato. "La prossima con il Milan sarà complicata, ma la Coppa Italia con ...

Napoli - Ancelotti fa chiarezza sul futuro di Allan : “nessuna offerta dalla Francia - continuerà a darci una mano” : L’allenatore del Napoli ha parlato della vittoria sul Sassuolo, soffermandosi anche sulle voci di mercato relative ad Allan Il Napoli stende il Sassuolo al San Paolo e si guadagna l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà ad attenderlo il Milan. Gli azzurri dunque affronteranno i rossoneri due volte in pochi giorni, considerando anche la gara di campionato in programma a San Siro. Cafaro/LaPresse Un doppio ...

Napoli - Ancelotti : “Allan non si muove - in corsa anche per il campionato” : Successo per il Napoli in Coppa Italia contro il Sassuolo, ecco le parole di Carlo Ancelotti ai microfoni di Rai Sport: “abbiamo interpretato bene la partita, i match dopo la sosta sono sempre insidiosi”. Sul match contro il Milan: “ne giochiamo due in tre giorni, sarà per me un periodo speciale, per arrivare fino in fondo bisogna superare anche questi ostacoli”. Su Allan: “dalla Francia non sono arrivate ...

Ancelotti Razzismo non è problema del Napoli ma italiano. Allan Non temo di perderlo : E' un problema più politico o sportivo? 'Non è solo legato allo sport, ma lo sport evidenzia un malessere che esiste a livello culturale'. In questi 10 giorni di mercato può capitare qualcosa? 'Credo ...

Ancelotti mette le cose in chiaro : il tema razzismo e le voci su Allan : “Sembra che il razzismo sia un problema del Napoli ma è un problema del calcio italiano, il Napoli ha vissuto questo momento legato alla partita di San Siro che non è stato di certo goliardico, c’era poco da ridere quella sera”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti nel corso della conferenza stampa prima della partita contro il Sassuolo in Coppa Italia. “Non temo di perdere Allan, ...

Napoli - Ancelotti : "Allan out - ha avuto un permesso. Razzismo? Problema sociale e culturale" : Lo sport acuisce il Problema in Italia ma non è solo sportivo. È un Problema sociale e culturale del calcio italiano. Fenomeno che in altri Paesi hanno debellato. Ma siamo un popolo intelligente e ...

Ancelotti in vista della Coppa Italia : 'Razzismo non solo nostro problema Allan? Non ho paura di perderlo' : In vista della gara di Coppa Italia contro il Sassuolo è tornato a parlare in conferenza l'allenatore azzurro Carlo Ancelotti. 'Sembra che il razzismo sia solo un problema del Napoli, ma non è così. ...