huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: M5S celebra il reddito di cittadinanza con una giornata evento. In prima fila compare Lino Banfi - SilviaColav : RT @HuffPostItalia: M5S celebra il reddito di cittadinanza con una giornata evento. In prima fila compare Lino Banfi - HuffPostItalia : M5S celebra il reddito di cittadinanza con una giornata evento. In prima fila compare Lino Banfi - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Beppe #Grillo contro Jair Bolsonaro. Nel giorno in cui il governo italiano celebra la cattura del terrorista #CesareBatt… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Al via al 'Nazionale Spazio Eventi' di Roma l'M5S suldi. Formato Ted, con maxischermi e slide, colori blu e giallo, e lo slogan "Nessuno rimarrà più indietro" la convention prende il via con l'intervento di Luigi Di Maio, capo politico del Movimento.A rubare la scena all'inizio è Lino Banfi, ospite d'onore, seduto in. "Mi hanno invitato e sono venuto: pare che mi diano pure a me una carica...Ora vediamo" scherza facendo ingresso alla convention.Sono previsti gli interventi del presidente del consiglio Giuseppe Conte - accolto con un applauso dalla platea - dell'ex deputato Alessandro Di Battista e di Davide Casaleggio oltre a parlamentari M5s e capigruppo. Assente per motivi personali il garante M5s Beppe Grillo che chiuderà l'con un collegamento via Skype. Previsto anche un video per ricordare Gianroberto ...