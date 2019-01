La fine del primo e unico reattore nucleare fabbricato in Svizzera

CAOS SIRIA/ Le prove che Washington non vuole la fine dell'Isis : L'Isis è il nuovo pretesto degli Usa per rimanere in SIRIA contro Assad. E infatti la forza jihadista prevalente non è l'Isis ma al Qaeda

Quota 100 - donne - insegnanti - precoci : ecco tutte le finestre delle pensioni 2019 : Lavoratori privati, dipendenti pubblici, insegnanti. Donne, precoci, lavoratori che anticipano con la legge Fornero. E la lista potrebbe continuare. Perché ogni categoria ha la propria “porta” di uscita, che si apre con tempi diversi, a seconda di quanto viene slittata in avanti la data della pensione rispetto a quella in cui si maturano i requisiti. Possono essere tre mesi, ma anche 6, 12, o 18...

Federer - l'inizio della fine? Battuto da Tsitsipas - ma tornerà sulla terra : Una sconfitta che gli scosta anche uno scivolone in classifica: fra una settimana sarà numero 6 o 7 del mondo, a seconda di quanta strada farà nel torneo Nishikori. Un Federer, purtroppo, ...

Il ragionamento di Di Maio per cui i morti in mare sono alla fine colpa della Francia : Roma, 20 gen., askanews, - Per fermare i flussi migratori occorre sanzionare Paesi, come la Francia che non decolonizzano l'Africa, perché 'il posto degli africani è l'Africa non in fondo al ...

L'eclissi di luna totale del 21 gennaio e la nuova ennesima profezia biblica sulla fine del mondo : Non è la prima volta che teorie di questo tipo vengono proposte al mondo: già nel 2014 i 'ministri' cristiani John Hagee e Mark Blitz collegarono le quattro eclissi lunari consecutive iniziate nel ...

Recensione Glass : la fine della trilogia con Samuel Lee Jackson - James McAvoy e Bruce Willis : Arriva nelle sale Glass: ultimo film diretto da M.Night Shyamalan, con Samel Lee Jackson, James McAvoy e Bruce Willis. Kevin Crumb vive recluso dalla società, perso nelle sue venti e più personalità. David Dunn, dopo esser l’unico sopravvissuto al terribile incidente del treno di 19 anni fa, di giorno lavora col figlio e ogni tanto si allontana per restituire alle persone ciò che la vita gli avrebbe donato. Elijah Price è recluso in ospedale, ...

Trump e lo shutdown : 'Sostegno per 3 anni a 800mila immigrati in cambio del muro al confine con Messico' : Una tutela di tre anni per 800 mila dreamer, gli immigrati entrati nel Paese da bambini al seguito di genitori irregolari, e per 300 mila migranti con uno status di protezione temporaneo , Tps, , in ...

L'eclissi di luna totale e la nuova profezia biblica : 'sarà il giorno della fine del mondo' : Non è la prima volta che teorie di questo tipo vengono proposte al mondo: già nel 2014 i 'ministri' cristiani John Hagee e Mark Blitz collegarono le quattro eclissi lunari consecutive iniziate nel ...

Oroscopo del giorno 20 gennaio : fine week-end da favola per i segni d'Acqua - Scorpione top : Curiosi di scoprire come sarà la fine di questo week-end? A tale domanda è pronto a rispondere il nostro Oroscopo del giorno 20 gennaio 2019 dopo aver attentamente valutato l'Astrologia di oggi. In primo piano in questo fine settimana spiccano i tre segni d'Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci stimati al massimo della positività sia in amore che nelle attività lavorative. Parlando in generale, invece, l'intera previsione zodiacale è stata impostata ...

Lupo Lucio oggi - che fine ha fatto il personaggio della Televisione : La Melevisione taglia il traguardo dei vent’anni. L’iconico programma per ragazzi, in onda dal 1999 al 2004, ha calato intere generazioni nell’incanto del Fantabosco. Il programma va attualmente in onda con le repliche delle edizioni passate (2004/2005) ogni sabato e domenica mattina alle 9:40 su Rai Yoyo con un unico episodio. Il programma è incentrato sulle avventure di personaggi fiabeschi come folletti, gnomi, principi, principesse, re, ...

Boo - è morto il volpino più carino del mondo : aveva 16 milioni di followers - fine terrificante a 13 anni : Il volpino bicolore di razza pomerania, così tenero da essere conosciuto come "il cane più carino del mondo", ci ha lasciato venerdì notte a causa di un attacco cardiaco. La notizia è stata data dai ...

Che fine ha fatto Torricelli - il Geppetto della Juve - : Dalla Caratese in serie D ai trionfi con la Juventus e alla maglia della nazionale. Per Moreno Torricelli la carriera è stata una favola a lieto fine: lo notarono in un'amichevole e lo proposero a ...

Magenta - pass disabili scaduto alla fine del 2018 e l'agente lo multa : Magenta , Milano, , 19 gennaio 2019 - Si è detto avvilito e mortificato di vivere in un paese dove le regole scritte valgono più della coscienza. Lui è un cittadino di Garbagnate Milanese che l'altro ...

Saldi invernali 2019 : data inizio e fine in Italia. Calendario delle regioni : Saldi invernali 2019: data inizio e fine in Italia. Calendario delle regioni Calendario Saldi invernali 2019, quando inziano I periodi delle vendite di fine stagione in saldo derivano dai provvedimenti stabiliti dai Comuni e dalle regioni ai sensi dell’art. 15 comma 3 D. Lgs Bersani n. 114/1998 e ss. (Riforma del commercio). Come lo scorso anno, il Calendario dei Saldi invernali 2019 vedrà la stessa data per tutte le regioni d’Italia. Quest’ ...