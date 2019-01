Salvini | ' porti restano chiusi' E Di Maio accusa Macron | ' lacrime di coccodrillo

Salvini : 'Porti chiusi'. Di Maio : strage colpa della Francia. Ma Conte : sono scioccato : 'Oggi - ha aggiunto - ci sono Paesi europei, in particolare la Francia, che continuano a tenere sotto scacco l'economia africana impoverendola. E poi ci lamentiamo del fatto che partano questi ...

Naufragio libia : Tuona Salvini - Ong tornano in mare e migranti muoiono. Porti restano chiusi” : Il tema di questi giorni rimane acceso sul tema migranti e sbarchi e sul Naufragio di questi giorni successo in libia, un tema, che per Salvini sembra essere un dente dolente. “Sarà una coincidenza che da tre giorni c’è una nave di una Ong, proprietà olandese, equipaggio tedesco, che gira davanti alle coste della libia? Ed è un caso che in questi giorni gli scafisti tornano a far partire barchini, barconi e gommoni mezzi sgonfi che poi affondano ...

Salvini : cuori aperti - porti chiusi a Ong : 17.57 "Magari cominceranno le litanie:'aprite, spalancate, accogliete':no, no, no. Il naufragio è la dimostrazione che se riapri i porti ritornano i morti.cuori aperti per chi scappa dalla guerra ma porti chiusi a Ong e trafficanti". Così Salvini in un video su Facebook. "La difesa dei confini è un sacro dovere, a maggior ragione per un ministro dell'Interno", aggiunge. "Esiste anche il diritto a non migrare", spiega.E annuncia:"A marzo ...

Naufragio al largo della Libia - Salvini : “Ong tornano in mare e migranti ricominciano a morire. Porti restano chiusi” : “Sarà una coincidenza che da tre giorni c’è una nave di una Ong, proprietà olandese, equipaggio tedesco, che gira davanti alle coste della Libia? Ed è un caso che in questi giorni gli scafisti tornano a far partire barchini, barconi e gommoni mezzi sgonfi che poi affondano e poi si contano i morti e i feriti?” Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, dopo il Naufragio ...

Grillo : rapporti con Salvini? Non ne ho - non sono più capo M5s : Roma, 15 gen., askanews, - 'Io non ne ho rapporti' con Matteo Salvini. 'Non sono più il capo politico. Ho rapporti solo con elevati, essendo l'elevato'. Lo dichiara Beppe Grillo, a 'Stasera Italia', ...