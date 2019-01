Sci | a Wengen vince Kriechmayr | Buzzi 6°

Sci alpino - Discesa Wengen 2019 : Kriechmayr doma la Lauberhorn - Emanuele Buzzi sesto con caduta : A Wengen (Svizzera), in uno dei tempi storici dello sci alpino, l’austriaco Vincent Kriechmayr entra ufficialmente nel novero dei più grandi velocisti contemporanei. Il classe 1991 ha domato la mitica Lauberhorn, la Discesa più lunga della Coppa del Mondo, beffando per soli 14 centesimi l’idolo di casa Beat Feuz, cui non è riuscito il tris dopo i trionfi nel 2012 e 2018. Il podio è stato completato dal norvegese Aleksander Aamodt ...

Sci alpino – Paris apre la discesa maschile di Wengen : Subito Paris a Wengen: sarà lui ad aprire la discesa alle 12.30. Innerhofer con il numero 15, poi altri quattro azzurri al via Subito Dominik Paris. Sarà l’azzurro, reduce dai trionfi di Bormio, ad aprire la discesa di Wengen. Sulla Lauberhorn, dove venerdì Marco Schwarz ha vinto la combinata, ci saranno altri cinque azzurri al via: Christof Innerhofer (15), Emanuele Buzzi (25), Werner Heel (34), Mattia Casse (46) e Matteo ...

Sci alpino - Discesa Wengen 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : La Lauberhorn. Basta veramente solo il nome e si entra già nella storia della Coppa del Mondo. Domani è il giorno della Discesa di Wengen, una delle grandi classiche del Circo Bianco. La Discesa più lunga con i suoi 4 chilometri, con il mitico salto Hundschopf e lo spettacolare passaggio del Wasserstation tunnel, con gli sciatori che attraversano una galleria con sopra la rete ferroviaria. Di seguito il programma e gli orari della Discesa di ...

Sci - Schwartz vince la combinata di Wengen : ottavo Tonetti : È il primo vero successo in Coppa del Mondo di sci, il secondo se si considera il 'City event' di Oslo , lo slalom parallelo di Capodanno, . ANCORA PODIO - Ottima la prova dei francesi, soprattutto ...

Sci alpino - discesa Wengen 2019 : lo spettacolo della Lauberhorn. Paris e Innerhofer puntano alla vittoria : La Lauberhorn. Basta veramente solo il nome e si entra già nella storia della Coppa del Mondo. Domani è il giorno della discesa di Wengen, una delle grandi classiche del Circo Bianco. La discesa più lunga con i suoi 4 chilometri, con il mitico salto Hundschopf e lo spettacolare passaggio del Wasserstation tunnel, con gli sciatori che attraversano una galleria con sopra la rete ferroviaria. E’ semplicemente la storia dello sci, un tracciato ...

Sci - Combinata Wengen : vince Schwartz. Ottavo Tonetti : Sulla pista Lauberhorn , il francese ha ottenuto la sua unica vittoria in Coppa del Mondo nel 2018, ma anche il primo podio della sua carriera nel 2015. Recupera una posizione rispetto alla prima ...