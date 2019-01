Matera 2019 | Conte | «Riscossa della città e del Sud»

Matera Capitale europea della cultura 2019. Conte : "Riscossa del Sud" : Matera si presenta all'Europa come Capitale della cultura 2019. L'evento che vedrà la città dei sassi e la Basilicata protagonista in Europa per 48 settimane. Per la cerimonia inaugurale, oggi 19 ...

Matera Capitale europea della Cultura 2019 - Conte alla cerimonia inaugurale : “Da qui deve partire la riscossa del Sud” : È il giorno della cerimonia inaugurale dell’anno da Capitale europea della Cultura per Matera. “Da questo sole deve partire la riscossa di Matera e del Sud“, ha detto il premier Giuseppe Conte entrando nell’auditorium della Cava del Sole. In serata, dopo una visita nel centro storico a ridosso dei rioni Sassi, il presidente del Consiglio sarà in piazza San Pietro Caveoso per il momento clou della giornata che sarà trasmesso dalle ...

Matera da oggi è Capitale europea della cultura 2019 : Il mondo la conosce come la ‘Città dei Sassi’, per le tipiche costruzioni di pietra arroccate una sull’altra, che la fanno diventare simile ad un presepe. Matera è uno degli insediamenti umani più antichi, preceduto da ottomila anni di storia che l’hanno accompagnato fino ai nostri giorni. Da oggi, 19 gennaio, la città della Basilicata è diventata ‘Capitale europea della cultura per il 2019’ insieme alla città di Plovdiv in Bulgaria. Matera ...

Matera - la magia dei "Sassi" nella Capitale europea della Cultura 2019. FOTO : Matera, la magia dei "Sassi" nella Capitale europea della Cultura 2019. FOTO Il borgo lucano, rinato da un passato difficile e ora perla paesaggistica e Culturale dell'Italia, si appresta a vivere il suo anno d'oro . Un ulteriore riconoscimento per le bellezze, tra grotte, chiese rupestri e antichi rioni, che fanno ...

Matera Capitale Europea della Cultura 2019 : come cambierà la città lucana dopo quest’anno? : L’ambito titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 è stato conquistato da Matera, e la città si prepara ad inaugurare il suo anno ricco di eventi ed iniziative: un riconoscimento importante ottenuto grazie al fascino dei “Sassi” e della loro storia antichissima, ma anche per merito dell’interessante proposta presentata alla commissione Europea. Un traguardo che segnerà non solo questo 2019, ma anche gli anni a venire.Continua a leggere

Matera 2019 : lo Stato ha sostenuto davvero la Capitale europea della cultura? : ... il dibattito aveva infatti a oggetto l'opposizione di un'economia a conduzione privata a un'economia pianificata. Sono passati molti anni, e la Storia , questa volta maiuscola, ha dimostrato, non ...

Il Gruppo FS Italiane per Matera 2019 Capitale Europea della Cultura : Prende il via Matera - Capitale della Cultura Europea 2019 , l'evento che vedrà la città dei sassi e la Basilicata protagonista in Europa per 48 settimane. La designazione di Matera avvenuta il 17 ...