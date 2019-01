Università di Messina | 2 ricerche internazionali pubblicate su prestigiose riviste

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) La Nefrologia dell’dicompare ancora una volta sulla prestigiosa rivista Nature Genetics. Il lavoro, pubblicato sul numero di Gennaio, è frutto della collaborazione tra la nostra Nefrologia dell’adulto e pediatrica, con l’Americana della Columbia, con la quale già da molti anni sono aperti numerosi filoni di ricerca.Il coordinatore dello studio, Prof. Sanni Cherchi, è docente del dottorato di ricerca in “Scienze Biomediche Cliniche e Sperimentali” dell’Ateneo peloritano.L’articolo ”The Genomic Landscape of Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract” ha come oggetto le patologie malformative renali, le cosiddette CAKUT (congenital abnormalities of the kidney and urinary tract).Come spiegano il Prof. Domenico Santoro ed il Dr Giovanni Conti, co-autori dell’articolo, le CAKUT sono le maggiori cause di uremia terminale nei bambini e nei ...