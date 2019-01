lastampa

: Conte, il record dei decreti. Parlamento ratifica più che altro Quasi 2/3 delle leggi approvate sono conversioni d… - straneuropa : Conte, il record dei decreti. Parlamento ratifica più che altro Quasi 2/3 delle leggi approvate sono conversioni d… - LaStampa : Record di No in Parlamento: bocciata la Brexit di May. Ma lei resiste: “Non lascio” - Luca_Borio : I populisti inglesi, dopo aver cavalcato l'onda No-UE, si trovano a non saperne gestire l'uscita, senza che questa… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) La Camera dei Comuni ha bocciato l’accordo fra Theresa May e l’Ue del 26 novembre scorso. Una sconfitta sonora, uno schiaffo secco come mai un premier in carica aveva subito. ...