Terremoto scuote il centro-nord | gente in strada Ecco i dati

essere-informati

: Ravenna: terremoto di magnitudo 4.6 scuote anche il Veneto. Non risultano danni - - Primapressit : Ravenna: terremoto di magnitudo 4.6 scuote anche il Veneto. Non risultano danni - - Primapressit : Ravenna: terremoto di magnitudo 4.6 scuote anche il Veneto. Non risultano danni - zazoomblog : Forte terremoto scuote il centro-nord paura da Venezia ad Ancona - dati INGV (15 gennaio 2018) - #Forte #terremoto… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Una forte scossa diè stata registrata oggi 15 gennaio 2019,esattamente alle 00.03, in Emilia Romagna, tra ravennate, riminese e forlivese. tando aiprovvisori provenienti dall’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 4.6sulla scala richter mentre l’ipoè stato individuato a 25 km di profondità. Epilocalizzato pochi chilometri a sud di Ravenna, in Emilia Romagna. La scossa è stata nettamente avvertita su gran parte delItalia, in particolare in Emilia Romagna dove centinaia di persone sono scese per. La scossa è durata diversi secondi ed è stata percepita con netti tremori e boati. Al momento non si segnalano danni a coseL'articoloilinproviene da Essere-Informati.it.