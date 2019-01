Stefano Sala insieme a Benedetta dalla D' Urso | lui svela | ' Non sono più fidanzato'

Stefano Sala : arrivano le prime parole di Dasha dopo la rottura : Stefano Sala: arrivano le prime parole di Dasha dopo la rottura annunciata ufficialmente dal modello a Pomeriggio 5 Stefano Sala, nella giornata di ieri, ha dato ufficialità a ciò che da tempo aleggiava nell’aria: con Dasha è finita, la storia non ha retto l’urto del Grande Fratello Vip. Il modello lo ha annunciato a Pomeriggio […] L'articolo Stefano Sala: arrivano le prime parole di Dasha dopo la rottura proviene da Gossip e ...

Stefano Sala annuncia in Tv : 'Con la mia fidanzata è finita - ora sono single' : Barbara D'Urso ha ospitato negli studi di "Pomeriggio 5", alcuni ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip fra cui Benedetta Mazza e Stefano Sala. Quest'ultimo, in particolare, è intervenuto in trasmissione per annunciare la fine della sua tormentata storia d'amore con la modella ucraina Dasha Kina. La fine di un amore Nel dettaglio, vi segnaliamo che nel corso dell'ultima puntata giornaliera di "Pomeriggio 5", Stefano Sala ha ...

Stefano Sala e Benedetta smascherati a Pomeriggio 5 : 'Avete usato un camerino in due' : Colpo di scena oggi nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, il fortunato talk show condotto da Barbara D'Urso, dove si è tornato a parlare della coppia composta da Benedetta Mazza e Stefano Sala, i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip, i quali hanno fatto molto chiacchierare per il presunto flirt che c'è stato all'interno della casa più spiata d'Italia. E anche adesso che si sono spenti i riflettori sul reality show, si continua a ...

Stefano Sala e Dasha si sono lasciati/ Video - confessione in diretta a Pomeriggio 5 : 'Non era più come prima' : Stefano Sala e Dasha Dereviankina si sono lasciati. Il modello lo confessa in diretta a Pomeriggio 5: 'Tra noi non era più come prima'

Stefano Sala - è finita con Dasha Dereviankina : a Pomeriggio 5 anche Benedetta Mazza : In questi mesi il gossip si è concentrato soprattutto sul presunto flirt tra Benedetta Mazza e Stefano Sala. I due hanno partecipato insieme al Grande Fratello Vip. Durante la loro permanenza nel reality, i due si sono avvicinati molto, dimostrando di avere una certa sintonia. Stefano Sala, però, è sempre stato ‘frenato’ perché fuori dalla casa, ad aspettarlo, c’è sempre stata la sua fidanzata Dasha Dereviankina. Dopo settimane di confusione, ...

Stefano Sala a Pomeriggio Cinque : "Sono single - ho chiuso con Dasha. Benedetta? Una storia si inizia quando si sta bene di testa" : Stefano Sala e benedetta Mazza hanno presenziato alla puntata odierna di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5. Il modello comasco, che ha conosciuto l'ex Professoressa de L'Eredità all'interno della casa del Grande Fratello Vip, instaurando con lei un rapporto che è andato ben oltre l'amicizia, ha fornito degli aggiornamenti per quanto riguarda la sua relazione con la modella ucraina Dasha ...

Stefano Sala ha lasciato Dasha. Flirt in corso con Benedetta Mazza? : Stefano Sala e Benedetta Mazza stanno insieme? È finita la storia con Dasha Si è molto discusso negli ultimi mesi del triangolo che vede protagonisti Stefano Sala, Dasha Dereviankina e Benedetta Mazza. Ospite a Pomeriggio Cinque, nella puntata di lunedì 14 gennaio, il modello ha fatto un annuncio importante riguardo alla sua storia con la modella ucraina. Stefano Sala e Dasha Dereviankina si sono lasciati e la decisione non è legata al rapporto ...

Stefano Sala a Pomeriggio 5 con Benedetta Mazza : “Ho lasciato Dasha” : Grande Fratello Vip: Stefano Sala e Benedetta Mazza insieme a Pomeriggio 5 Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, Stefano Sala ha finalmente preso una decisione sulla sua vita sentimentale. Dopo il flirt nella Casa con Benedetta Mazza, il modello ha definitivamente lasciato la fidanzata Dasha. Prima di prendere una decisione, però, l’ex gieffino ha voluto […] L'articolo Stefano Sala a Pomeriggio 5 con Benedetta Mazza: ...

Stefano Sala - l'annuncio a Pomeriggio 5 : «Con Dasha è tutto finito» : Stefano Sala annuncia a Pomeriggio 5 le sue evoluzioni in tema amoroso. Dopo il flirt nella Casa con Benedetta Mazza, il modello pare abbia definitivamente lasciato la fidanzata Dasha. Prima di...

Stefano Sala rivede Dasha Dereviankina : trema Benedetta Mazza? : Stefano Sala e Dasha di nuovo insieme dopo Benedetta Mazza Continua a tenere banco il gossip sul triangolo formato da Stefano Sala, Dasha Dereviankina e Benedetta Mazza. Nonostante il Grande Fratello Vip sia finito da un mese circa, il bel modello sembra non avere ancora preso una scelta ed essere in confusione. Sabato 12 gennaio Stefano Sala e Dasha Dereviankina hanno lasciato intendere su Instagram Stories di aver trascorso la serata insieme ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza stanno insieme? Le prove della Salemi : Benedetta Mazza e Stefano Sala insieme: l’incontro con Giulia Salemi Sono davvero inseparabili Stefano Sala e Benedetta Mazza. I due ex concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip continuano a frequentarsi, come testimoniamo le Instagram Stories di Giulia Salemi. La fidanzata di Francesco Monte, che non riesce proprio a fare a meno di condividere ogni momento della sua vita sui social, ha incontrato la coppia a Milano per una ...

Avvistati Stefano Sala e Benedetta Mazza. Cosa c’è davvero tra i due? Guarda il Video : Stefano e Benedetta dopo Gf Vip, incontro con Giulia Salemi Benedetta Mazza e Stefano Sala sorprendono nuovamente! Non è ancora chiarissimo quale sia il loro rapporto, fatto sta che compaiono spesso insieme. Non... L'articolo Avvistati Stefano Sala e Benedetta Mazza. Cosa c’è davvero tra i due? Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Benedetta Mazza racconta ho trascorso le vacanze con Stefano Sala : Benedetta Mazza è stata ospite a “Pomeriggio 5”, e ha raccontato di aver trascorso qualche giorno sulla neve in compagnia di Stefano Sala. In studio gli opinionisti rumoreggiano, paventando l’ipotesi di una relazione tra i due. Ma è la stessa Benedetta a chiarire la situazione. «Abbiamo trascorso qualche giorno in montagna insieme ha detto ma non eravamo soli. C’erano altri ragazzi della nostra agenzia». Ma quando l’opinionista ...