Inter | Spalletti e il tema Icardi | E' un giocatore forte che sta bene qui

Inter-Benevento - Spalletti : “È stata una partita vera - difficile” : Inter-Benevento 6-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Inter Tv, Luciano Spalletti, tecnico dei nerazzurri, ha parlato della partita di Coppa Italia vinta contro il Benevento: “Quando siamo andati sul 4-0 c’era il rischio che loro smettessero e noi abbiamo avuto un po’ l’atteggiamento come a dire “ormai la partita è finita”, […] L'articolo Inter-Benevento, Spalletti: “È ...

Inter-Benevento - Spalletti : 'Skriniar resta qui - nessuno ha i soldi per pagarlo. Gara a porte chiuse? Non è calcio' : Un, due, tre... fino a sei. Tutto facile per l'Inter contro il Benevento , 6-2 e quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio: doppiette di Candreva e Lautaro Martinez, poi Dalbert e Icardi , su ...

Inter - Spalletti soddisfatto : "Giocato da professionisti" : "Non è quello sport o quello spettacolo che andiamo a richiamare: se di spettacolo si parla, è perché c'è il pubblico che viene allo stadio e si diverte - ha concluso -. Così non è partita, non è ...

Tutto facile per l’Inter - la squadra di Spalletti stacca il pass per i quarti di Coppa Italia : Benevento ko [FOTO] : 1/35 Claudio Grassi/LaPresse Claudio ...

Inter-Benevento 0-0 diretta live : attacco ‘pesante’ per Spalletti : Inter-Benevento diretta live – Continua il programma valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, secondo match di giornata dopo il successo nel finale della Fiorentina contro il Torino grazie alla doppietta messa a segno di Chiesa. In campo Inter e Benevento, sulla carta partita che non dovrebbe portare problemi alla squadra di Spalletti con i nerazzurri che però non possono permettersi di sottovalutare l’avversario. Il ...

Inter-Benevento La diretta dalle 18 Spalletti 'rispolvera' Padelli e Ranocchia : L'Inter di Luciano Spalletti fa il suo esordio in Coppa Italia a San Siro, ed ospita il Benevento, compagine attualmente impegnata nel campionato di Serie B. I sanniti per giungere fino agli ottavi di ...

Inter - Spalletti trova la "sua" Coppa. È il tecnico più esperto del torneo : Il club, da parte sua, ribadirà la posizione presa chiaramente già all'indomani della gara col Napoli con uno striscione contro il razzismo, esposto prima del match e al 45': «Fratelli del mondo dal ...

Inter – Dall’incontro di Coppa Italia alla multa ad Icardi - Spalletti imparziale : “giusto sanzionare Mauro - le regole sono uguali per tutti” : Luciano Spalletti alla vigilia del primo incontro datato 2019 dell’Inter: l’allenatore nerazzurro e le sue parole sulla multa ad Icardi e sul match di Coppa Italia contro il Benevento “Una squadra come l’Inter deve sempre ambire ad andare a vincere. La Coppa Italia probabilmente oggi è l’obiettivo più vicino da raggiungere, perché rispetto alle altre competizioni che abbiamo a disposizione vi sono meno partite. Però ...

Spalletti : "Inter - vinciamo la Coppa. Icardi e Skriniar pilastri del futuro" : ... 'Le regole sono fondamentali dentro in un gruppo e dentro a uno spogliatoio, così come dentro a una società - ha sottolineato Spalletti ai microfoni di Rai Sport -. Non si può essere una squadra ...

Inter - Spalletti : 'Icardi e Skriniar sono imprescindibili. Mercato e Mourinho...' : PORTE CHIUSE - 'Sarà molto più simile ad una partita di allenamento, come quelle che svolgiamo durante la settimana; senza pubblico viene tolta quell'emotività che è giusto che questo sport abbia. Si ...

Inter - Spalletti : 'Gara a porte chiuse? Facciamo una riflessione' : 'Sarà molto più simile a una partita di allenamento, come quelle che svolgiamo durante la settimana; senza pubblico viene tolta quell'emotività che è giusto che questo sport abbia. Si è dato un ...

Inter-Benevento probabili formazioni Coppa Italia : Spalletti con Martinez e Keita : INTER BENEVENTO probabili formazioni – Domenica 13 gennaio, inizio ore 18, San Siro, sponda Inter, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Spalletti e i giallorossi campani di Cristian Bucchi, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione nazionale. Gli […] L'articolo Inter-Benevento probabili formazioni Coppa Italia: Spalletti con Martinez e Keita ...

Calciomercato Inter - Spalletti in bilico. È Simeone il grande sogno : Calciomercato Inter – I nerazzurri hanno intenzione di non fare alcun movimento di rilievo nel corso della sessione invernale di Calciomercato in corso in questo mese di gennaio. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, infatti ritiene la rosa attualmente a disposizione di Luciano Spalletti assolutamente adeguata alle competizioni che attendono la squadra meneghina ed […] L'articolo ...

