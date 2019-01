Pesaro Matteo Ricci lancia | Sindaco che barba

Basket - Serie A 2019 : Pesaro cambia l’allenatore - Matteo Boniciolli sostituisce Massimo Galli : Cambio in panchina per la VL Pesaro. La società presieduta da Ario Costa, al momento nel terzetto delle ultime in classifica a quota 8 punti con Torino e Pistoia, risolve il contratto con Massimo Galli ed affida la guida tecnica della squadra a Matteo Boniciolli. Triestino, classe 1962, Boniciolli ha una lunga esperienza alle spalle. Partito dalle giovanili dell’allora Stefanel Trieste, sotto l’ala di Bogdan Tanjevic, si fa le ossa ...