L’Italia ricorda De Andrè

SantiagoItalia - il docufilm di Nanni Moretti avverte : ‘ L’Italia di oggi ricorda il Cile di allora’ : Quarantacinque anni dopo il golpe in Cile che eliminò il governo democraticamente eletto di Salvador Allende instaurando una sanguinaria dittatura militare, Nanni Moretti torna con un docufilm incentrato sulle vicende di allora, analizza il carattere brutale della repressione e si sofferma, attraverso numerose interviste a ex profughi Cile ni, sul rapporto tra questi rifugiati e il nostro Paese. Allora un esperimento estremamente innovativo come ...

Sci alpino - i precedenti delL’Italia in Coppa del Mondo a Beaver Creek - ricordando i successi di Innerhofer - Blardone - Rocca e Ghedina : Nel prossimo fine settimana la Coppa del Mondo di sci alpino, per quanto riguarda gli uomini, sarà di scena a Beaver Creek, nel Colorado, per un fine settimana ricco di appuntamenti sulla pista denominata Birds of Prey. Questa località, situata nel comprensorio della più celebre Vail, è divenuta tappa stabile del calendario della Coppa del Mondo a metà anni ’90 ed ormai è appuntamento imprescindibile del Circo Bianco. A Beaver Creek ...