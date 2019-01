Milano : intossicati da monossido - in cinque in ospedale nella notte : cinque persone sono finite in ospedale a Milano, la scorsa notte, per intossicazione da monossido di carbonio. E’ accaduto in due diversi interventi. Il primo caso si è verificato intorno alle 23,30. Una 29enne di Rho ha chiesto l’intervento del 118 perché la figlioletta di 4 aveva iniziato a sentirsi male. Giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, i sanitari hanno prestato le prime cure, riscontrando in entrambe ...