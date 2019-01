A 17 vende un rene per comprare iPhone e Ipad | oggi è un invalido

Cina - vende rene per comprare iPhone e iPad : giovane resta invalido : Desiderava acquistare gli ultimi modelli di iPhone e iPad per non sfigurare di fronte ai suoi amici ma non aveva abbastanza soldi per realizzare il suo sogno. Un ragazzo cinese ha, così, deciso di ...

