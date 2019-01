Lucano in una scuola per attaccare Salvini | Un cristiano non lo vota

Cassino Il nuovo Gip del tribunale arriva da Locri - arrestò il sindaco Mimmo Lucano : Ha ordinato l'arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano. E per questo è salito agli onori della cronaca mondiale. Dalla prossima settimana Domenico Di Croce, gip del tribunale di Locri, in Calabria, sarà in forza al tribunale di Cassino. Il CSM ha ufficializzato il suo trasferimento nel luglio ...

Inchiesta appalti - Mimmo Lucano sul governatore Oliverio : “Indagato? Ha mia solidarietà. Lo vorrei in una mia lista” : In caso di candidatura, “dovrebbe essere condivisa” con “uomini come il missionario congoniano padre Alex Zanotelli, o Chiara Sasso, della Rete dei comuni solidali, a ancora Gino Strada“, ma anche con ” il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio“. Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, racconta all’Adnkronos che in una sua ipotetica lista alle prossime Europee per “contrastare una deriva di ...

Mimmo Lucano : "Una mia candidatura alle europee? Potrei prenderla in considerazione per arginare l'estrema destra" : Domenico Lucano sta pensando di candidarsi alle europee. "Per adesso sono negativo. Ma se dovesse servire a contrastare una deriva di destra la Potrei prendere in considerazione". Il sindaco di Riace, colpito dal divieto di dimora nel paesino della Locride in seguito a un'inchiesta sull'accoglienza ai migranti lo ha detto all'Adnkronos. Lucano ha commentato in questo modo l'affermazione di Vittorio Sgarbi, che il 16 dicembre, durante la ...

Mimmo Lucano va all'attacco : "Dl Salvini è una legge disumana" : Mimmo Lucano, il sindaco di Riace sospeso dall'incarico e indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, torna a tuonare contro Matteo Salvini e il governo giallo-verde. Nel mirino, soprattutto, il decreto Sicurezza.Le parole del politico e attivista sono arrivate ai microfoni di Radio Capital, ospite della trasmissione Circo Massimo: "Ieri è morto bruciato vivo un ragazzo di 18 anni. Questo clima di odio, questa società della ...

Parigi in sostegno di Domenico Lucano : 'Ha dimostrato che è possibile una diversa politica dell'accoglienza' : Lucano è stato lodato per le sue azioni nell'accoglienza dei migranti che, secondo Parigi, dimostrano che è possibile realizzare una politica comunale 'compatibile con il rispetto, la dignità e il ...