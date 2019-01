huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Migranti, Giuseppe Conte: 'Non ha senso tenerli in mare. Parlerò con Salvini' - mmanca : RT @HuffPostItalia: Migranti, Giuseppe Conte: 'Non ha senso tenerli in mare. Parlerò con Salvini' - fisco24_info : Migranti: Conte, c'è limite oltre il quale non può andare: 'Non ha più senso tenere in mare quelle persone. C'è un… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) "C'è un limite oltre il quale non si può andare". Perè necessario che iche da giorni sono a bordo di Seawatch 3 e Sea Eye sbarchino a Malta: "Non ha piùtenere inquelle persone", ha detto il premier nel corso della registrazione di Porta a Porta. Matteo, però, non cambia idea e continua a sostenere di non voler accogliere le persone a bordo delle imbarcazioni.è convinto di poter fargli cambiare idea: "è ragionevole, lo accusano di essere razzista o xenofobo ma non ho mai notato questi elementi. Gli parlerò".Nei giorni scorsi Luigi Di Maio aveva aperto alla possibilità di accogliere donne e bambini (7 in tutto). Il premier è d'accordo: "In questo caso specifico, credo che il sistema Italia possa sopportare poche donne e pochi bambini da portare in Italia, ...