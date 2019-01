L' Inter non ricorre su San Siro

San Siro chiuso per due turni - l’Inter non presenta ricorso ma… : la richiesta del club nerazzurro : L’Inter non presenta ricorso per la chiusura dello stadio San Siro per due turni ma fa una richiesta specifica alla Federcalcio e alla Lega Nazionale di Serie A L’Inter non presenterà ricorso contro la chiusura per due turni dello stadio di San Siro per i fatti della partita contro il Napoli, ma chiede di aprire lo stadio ai bambini. Il club nerazzurro ha fatto sapere in un comunicato che non si appellerà contro la decisione ...

Capo ultrà Inter : 'Non capisco perché Piovella sia in carcere' : 'Piovella non ha provocato la morte del povero Belardinelli, non capisco perché sia in carcere. Se gli dovessero fare un processo per direttissima in poco tempo va fuori'. Lo dice all'Adnkronos, ...

Calcio - l’Inter non farà ricorso : 2 partite a porte chiuse. Chiesto il permesso di fare entrare i bambini : L’Inter non farà ricorso in merito alle due partite casalinghe che dovrà giocare a porte chiuse dopo i fischi razzisti rivolti a Koulibaly durante la sfida contro il Napoli. La società ha comunicato di avere accettato la sanzione e dunque non ci saranno spettatori sugli spalti in occasione delle partite contro il Benevento (domenica 13 gennaio, Coppa Italia) e contro il Sassuolo (sabato 19 gennaio, Serie A). I nerazzurri hanno però Chiesto ...

Migranti - De Falco su Sea Watch : “Porti chiusi? Non c’è competenza del ministero dell’Interno” : “Sto seguendo le vicende della Sea Watch. Dire che i porti sono chiusi è un modo improprio di esprimersi. Nelle convenzioni internazionali esiste il diritto di passaggio inoffensivo. Bisognerebbe capire perché la politica dice ciò che non è. Qualsiasi nave in emergenza, rivolgendosi al Comando del porto, e non ai presidenti delle autorità che hanno in mente evidentemente campagna elettorale, manifestando la situazione, possono chiedere di ...

Capo ultrà Inter : "Fischi a Koulibaly? Non è razzismo" : Razzismo negli stadi non esiste, i buu a Koulibaly non sono razzismo ma un modo per innervosire l'avversario . Nelle curve non c'è razzismo ma solo campanilismo". E' l'opinione del Capo ultrà Boys ...

"I gilet grigi delle banche non diventino nostri amici". Intervista a Gianluigi Paragone : Le battaglie di Gianluigi Paragone sul sistema bancario sono note. Così come la sua candidatura, avanzata da Luigi Di Maio, quale presidente della nascitura Commissione parlamentare che se ne dovrà occupare. Il senatore del Movimento 5 stelle non condanna il decreto che ha posto garanzie pubbliche su Carige, ma non fa sconti al suo governo: "Sono profondamente convinto che noi dobbiamo essere amici dei gilet gialli, ma poi non ...

Gigi Buffon : "Ogni cosa perse senso. Mi pareva che agli altri non Interessassi io - ma il campione che incarnavo" : "Per qualche mese, ogni cosa perse di senso. Mi pareva che agli altri non interessassi io, ma solo il campione che incarnavo. Che tutti chiedessero di Buffon e nessuno di Gigi". Quindici anni fa il portiere del Paris Saint-Germain venne colpito dalla depressione. Più volte ha raccontato quel difficile periodo e in una nuova intervista rilasciata a Vanity Fair è tornato sull'argomento.Fu un momento complicatissimo. Avevo 25 anni, ...

Inter - futuro di Spalletti a rischio : via se Nainggolan non si "sveglia" : Secondo la Gazzetta dello Sport , i destini del tecnico e del centrocampista nerazzurri sarebbero incrociati. Durante l'ultima sessione estiva di calciomercato, Spalletti si è impuntato con i Suning: ...

De Paul - la valutazione non spaventa l'Inter - ma c'è un dettaglio poco chiaro : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Rodrigo de Paul e spiega come l'Inter sia molto interessata al calciatore dell'Udinese, nonostante non sia chiarissimo quale sia il movimento degli agenti attorno all'argentino. 'Non è ...

Roma - De Paul non semplice : l’Inter sorpassa i giallorossi : Roma DE Paul – Come da previsione, con il mercato di Gennaio si apre una grande possibilità per la Roma di Di Francesco. Dopo il crollo avuto in questa prima parte di stagione dopo aver venduto i pezzi grossi della rosa come Nainggolan e Alisson, adesso la squadra va rinforzata. La zona Champions non è […] L'articolo Roma, De Paul non semplice: l’Inter sorpassa i giallorossi proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Carige - Interviene lo Stato : via libera al decreto |Renzi attacca : "Noi insultati per anni - vergognatevi" |Salvini : "Tutelati i risparmiatori - non come voi" : Il consiglio dei ministri riunito d'urgenza ha approvato un decreto in favore dell'istituto ligure. Ed è polemica politica. Renzi all'attacco dell'esecutivo.

Dall’Inter alla setta pentecostale - a tutto Taribo West : “aiuto chi si è smarrito. Lippi? Non era una brutta persona ma…” : L’ex giocatore di Inter e Milan ha raccontato la sua storia, svelando anche la sua attuale missione religiosa Aneddoti, storie e risate. Taribo West non è cambiato di una virgola dal periodo trascorso in Italia con la maglia dell’Inter e del Milan, simpatico e sorridente anche adesso che ha fondato una setta pentecostale. Intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il nigeriano ha raccontato tante storie inedite, ...

Figliomeni-Rinaldi : Centocelle al buio da mesi ma 5S non Interviene : Roma – “Da molti mesi il popoloso quartiere di Centocelle e’ perennemente in pericolo con molte strade al buio tra cui via dei Castani, via dei Ciclamini, via delle Palme, via Federico Delpino, dove spesso la luce e’ sempre piu’ un miraggio. Raccogliendo le quotidiane segnalazioni dei cittadini abbiamo piu’ volte sollecitato la societa’ Areti ad intervenire anche al fine di prevenire danni a cose e a ...