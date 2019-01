I procuratori dovranno essere iscritti all’albo La mossa anti-Wanda Nara

vanityfair

: Da ora in poi i giornalisti dovranno chiedere ai procuratori: 'dov'eri ieri?' Il prof Intrieri docet. - Vitomasel : Da ora in poi i giornalisti dovranno chiedere ai procuratori: 'dov'eri ieri?' Il prof Intrieri docet. -

(Di martedì 8 gennaio 2019)e la vittoria al bacio (col suo Mauro Icardi)e la vittoria al bacio (col suo Mauro Icardi)e la vittoria al bacio (col suo Mauro Icardi)e la vittoria al bacio (col suo Mauro Icardi)e la vittoria al bacio (col suo Mauro Icardi)e la vittoria al bacio (col suo Mauro Icardi)e la vittoria al bacio (col suo Mauro Icardi)Il ruolo, in condivisione con Georgina Rodriguez, di First Lady della Serie A non glielo toglie nessuno, mapotrebbe perdere quello di procuratore del marito Mauro Icardi, attaccante dell’Inter. O almeno dovrà faticare un po’ per farlo visto che la Fifa sta per varare nuove regole per gli agenti dei calciatori.Era stato Blatter nel 2015 a liberalizzare le posizioni di chi gestisce contratti e milioni dei giocatori, una decisione che ha portato a eccessi nelle richieste come nei ...