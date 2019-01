Empoli | una culla per Almendra? Kownacki | è dura

Empoli-Inter - le pagelle : Keita decide e incide. Traore una conferma : EMPOLI 6 PROVEDEL Non impeccabile sul gol, ma si riscatta con un paio di buoni interventi. 5,5 VESELI Qualche incertezza 6 SILVESTRE Più sicuro del compagno di reparto 6 RASMUSSEN Si vede poco, ma si ...

Empoli - Caputo : 'Non una settimana facile dopo la sconfitta nel derby' : Francesco Caputo , attaccante dell'Empoli, ha parlato a Sky Sport prima del match contro la Sampdoria: 'Sicuramente dopo aver perso il derby non è stata una settimana facile, il risultato era troppo eccessivo. Ci siamo allenati bene per vincere queste partite ...

Serie A Empoli - Iachini : «Bologna? Sarà una gara impegnativa» : Empoli - Ennesimo scontro diretto per l'Empoli, Beppe Iachini ha parlato alla vigilia della sfida con il Bologna. I felsinei sono in crisi e anche il loro allenatore Pippo Inzaghi. "Sarà una gara ...

L'Empoli ci prova Ma una doppietta di Kurtic salva la Spal in 10 : Ferrara. 2-2 tra Spal e Empoli al "Paolo Mazza" al termine di una partita dai mille volti. I toscani partono bene e La Gumina spreca al 3' una grande occasione. Sul rovesciamento di fronte, Spal in ...

Empoli-Atalanta - Iachini : 'Qualità e mentalità - siamo sulla strada giusta. Non abbiamo fatto giocare una grande squadra' : Tanta soddisfazione per l'allenatore dell'Empoli, che al termine dell'incontro ha commentato la prova dei suoi ai microfoni di Sky Sport. "Dopo aver terminato il primo tempo in svantaggio ...

Serie A Empoli - Iachini : «Atalanta? Sarà una partita difficilissima» : Empoli - " Abbiamo cercato di imprimere ai ragazzi altre nozioni tattiche, sia per la fase di possesso che di non possesso, ma c'è ancora tanto da lavorare ". Queste le parole dell'allenatore dell' ...

Calcio - il Napoli travolge per 5-1 l’Empoli. Mertens MVP dell’incontro e autore di una tripletta : Napoli a forza 5. I partenopei travolgono l’Empoli al San Paolo vincendo per 5-1: mattatore della gara è ancora una volta Dries Mertens, autore di una tripletta. Il belga è ora a 7 reti segnate in 11 reti di campionato, eguagliando il compagno di squadra Lorenzo Insigne (anche lui a segno questa sera) e lo juventino Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori (nella quale in testa c’è ancora il polacco Piatek). A segno, per il Napoli, anche il ...

Empoli - Andreazzoli : 'Una legnata che ci servirà - sul secondo gol abbiamo dato una mano al Napoli' : Una serata da dimenticare per Andreazzoli , sconsolato nel post gara ai microfoni di Sky Sport: "Noi non dobbiamo costruire la nostra salvezza al San Paolo, però per la prestazione che abbiamo fatto ...

Ancelotti : 'Noi l'anti-Juve? Nessuna paura'. Maxi turnover contro l'Empoli : 'contro l'Empoli farò turnover'. Carlo Ancelotti annuncia l'ennesima rivoluzione in vista dell'anticipo di domani sera al San Paolo. 'Cambierò parecchi giocatori, ma lasciate stare che non indovinate..