Bimba mangia per la prima volta a 3 anni | ricostruito esofago | primo pasto uno yogurt

Mangia per la prima volta a 3 anni - ricostruito esofago Bimba : Mangia per la prima volta a tre anni grazie alla ricostruzione dell'esofago. L'intervento su una bimba affetta da Atresia esofagea di tipo I, una malformazione congenita per cui era nata senza un tratto di esofago, e' stato eseguito con successo presso l'ospedale Infantile Regina Margherita della Citta' della Salute di Torino. Alimentata con un sondino introdotto nello stomaco e, poi, con una cannula in vena, il 'nuovo' esofago sta consentendo ...

