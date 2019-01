Messaggi Whatsapp | sono una prova legale | ecco come usarli in un processo

Un Messaggio di WhatsApp potrebbe prosciugare il vostro credito residuo : Le catene di sant’Antonio è un sistema piramidale che permette alla società o persona, la cosiddetta vertice, creatrice di un determinato messaggio di diffondere […] L'articolo Un messaggio di WhatsApp potrebbe prosciugare il vostro credito residuo proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp - occhio al Messaggio che ti ruba i soldi dal credito telefonico : L'allarme Whatsapp lo lancia il portale libero.it dalla sua pagina dedicata alla tecnologia. Si tratta di messaggi ricevuti sul social da numero sconosciuti, che invitano a premer su un link per ottenere foto sexy di celebrità italiane. In realtà si tratta di una catena di Sant'Antonio che nasconde

WhatsApp - con il 2019 arriva la pubblicità/ Utenti dell'app Messaggistica già sul piede di guerra : WhatsApp, con il 2019 arriva la pubblicità. Utenti dell'app messaggistica già sul piede di guerra: ne beneficerà Telegram?

Quanto tempo ho per eliminare un Messaggio su Facebook Messenger - WhatsApp e Telegram : Quante volte una volta inviato un messaggio si è pensato di aver fatto la cosa sbagliata? Da quando i social e le app di messaggistica istantanea hanno introdotto la possibilità di eliminare i messaggi inviati leggi di più...

Ragazzina si salva da tentato stupro grazie a un Messaggio WhatsApp alla mamma : Un giovane di 26 anni è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale e violenza a pubblico...

Spunta un Messaggio vocale WhatsApp con bufala sul terremoto a Catania dalla Protezione Civile : Sta girando moltissimo in queste ore un messaggio vocale WhatsApp che, a conti fatti, gravita attorno ad una vera e propria bufala sul terremoto a Catania. Come spesso avviene in questi casi (vedere per credere un nostro articolo pubblicato circa un mese fa, sempre a proposito della disinformazione alimentata da messaggi di questo tipo), le app di messaggistica possono mostrarci anche dei lati negativi. In questo caso alimentando un allarmismo ...

Come inviare un Messaggio a più persone con WhatsApp : Spesso e volentieri è necessario inviare lo stesso messaggio a più persone. Per evitare di perdere tempo a scrivere più volte lo stesso testo o a copiare ed incollare in tutte le chat necessarie, è leggi di più...

Auguri di Buon Natale 2018 : frasi - immagini - WhatsApp/ Consigli per Messaggi originali e idee di reali e vip : Auguri di Buon Natale 2018: frasi, immagini, cartoline da inviare via WhatsApp, Facebook, Instagram. I Consigli per messaggi originali e idee di reali e vip

Auguri di Natale : tante idee di Messaggi Whatsapp per partner - amici e parenti : Manca davvero poco a Natale 2018 e anche quest'anno è possibile suggerire alcune delle frasi di Auguri più belle da inviare alle persone care e agli amici su Whatsapp. Come per ogni evento o festività comandata, le persone amano trovare delle idee originali e non scontate, pensieri in grado di emozionare il destinatario e gli affetti più stretti. Perciò, a partire dalla notte Santa, migliaia di persone inizieranno a inviarsi e a ricevere Auguri ...

Come salvarsi dalla raffica di Messaggi Whatsapp di Natale : silenziare contatti e gruppi su Android e iPhone : C'è da stare in ansia solo al pensiero della mole di messaggi WhatsApp di Natale che riceveremo nei prossimi giorni ( a dire la verità qualcuno ha cominciato già a fare capolino nell'app di messaggistica). A chi si chiede se ci sia un modo per vivere un santo e sereno Natale con amici e parenti senza essere perennemente interrotti dalle notifiche di auguri in arrivo, possiamo dare una lieta novella. Una funzione specifica esiste, senz'altro non ...

Chiamate da numeri sconosciuti (e il falso Messaggio su WhatsApp) : cosa non dovete fare : Torna la truffa delle Chiamate mute da Tunisia, Kosovo e Moldavia: telefonate internazionali molto brevi stanno tempestando...

WhatsApp - che svolta! I Messaggi audio ora si possono leggere (e stop imbarazzo). Ecco come fare : Oramai persino le nonne sono in grado di inviare i messaggi vocali su WhatsApp e con loro, le zie, le mamme e anche i capi dell’azienda in cui si lavora. Insomma, il 2018 ci ha regalato anche questo. E se da una parte i vocali sono una comodità inaudita perché consentono di inviare velocemente rapidi messaggi quando è impossibile digitare sulla tastiera del cellulare, dall’altra parte c’è chi si ostina a inviare messaggi vocali che ...

WhatsApp : le note vocali possono essere trasformate in Messaggi di testo : Esistono oggi diverse applicazioni che sono in grado di convertire i messaggi audio di WhatsApp in chiari messaggi di testo per poterli rileggere in un secondo momento. Le note vocali, infatti, possono risultare utili a molti per inviare un messaggio velocemente, per altri invece possono risultare fastidiose perché troppo lunghe. Tramutare una nota audio è possibile grazie alle nuove tecnologie, quali i nuovi programmi o applicazioni che ...

Programmare Messaggi su WhatsApp : la guida per Natale e Capodanno : Vi sarà senz'altro capitato di avere l'esigenza di Programmare un messaggio su WhatsApp, da scrivere subito e da far recapitare al destinatario in un altro momento. Un anniversario, un compleanno, o anche solo un semplice augurio per il Capodanno che sta per arrivare: volete essere sicuri che la comunicazione arrivi all'ora che volete, senza intoppi, ed è cosa che possiamo comprendere perfettamente. Il servizio di messaggistica istantanea, ...