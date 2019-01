De Fabiani 2 o in Val di Fiemme

Sci di fondo - STELLARE Francesco De Fabiani! Solo Klaebo lo batte in una memorabile volata in Val di Fiemme : Francesco De Fabiani è un grande dello sci di fondo: ormai possiamo affermarlo con convinzione. Il valdostano ha conquistato il secondo posto nella 15 km tc mass start della Val di Fiemme, penultima tappa del Tour de Ski 2019, battuto in volata solamente dal fuoriclasse norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, sempre più leader della classifica generale. Domani l’azzurro potrà addirittura giocarsi il podio nella graduatoria complessiva sulla ...

Sci di fondo - Tour de Ski Val di Fiemme 2019 : Francesco De Fabiani - una mass start per confermarsi in vista del Cermis : Francesco De Fabiani, dopo il ritiro di Sindre Bjoernestad Skar, nella classifica generale del Tour de Ski si ritrova in una posizione che forse anche lui non avrebbe osato sperare di occupare a questo punto: la quinta. L’azzurro, nono nell’edizione del 2016, deve però sfruttare al meglio la 15 km mass start a tecnica classica di oggi in Val di Fiemme, forse il suo ultimo vero terreno di caccia per guadagnare terreno su un gigantesco ...

Sci di fondo - Francesco De Fabiani : “Domani mi gioco tutto nella 15 km - andrò all’attacco. Mi piace la pista in Val di Fiemme” : Domani riprende il Tour de Ski, che si appresta a vedere andare in scena le due tappe in Val di Fiemme: la 15 km mass start maschile in tecnica classica è la frazione più importante in casa Italia, con Francesco De Fabiani che punta a rafforzare, se non a migliorare, la quinta piazza in classifica generale. L’azzurro ed il compagno di squadra Dietmar Noeckler, hanno parlato alla vigilia al sito FISI. Dopo gli ultimi ritiri prima del ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Francesco De Fabiani : “Buone sensazioni - sto bene fisicamente. Ora la Val di Fiemme” : Francesco De Fabiani si è ben comportato nella gara a inseguimento di Oberstdorf, quinta tappa del Tour de Ski 2019 di sci di fondo. L’azzurro, ieri capace di conquistare un eccellente secondo posto nella 15 km, si è difeso egregiamente e ha concluso in sesta posizione, stessa piazza che occupa anche in classifica generale con uno sguardo verso il podio del prestigioso circuito itinerante. L’azzurro ora si lancia verso i due ...

Sci di fondo - Francesco De Fabiani : “Ho gestito al meglio le energie. Ora voglio ripetermi nella mass start in Val di Fiemme” : Doveva essere la sua gara e Francesco De Fabiani non ha deluso le aspettative. nella 15 km mass start a tecnica classica l’azzurro ha chiuso sul secondo gradino del podio alle spalle del norvegese Emil Iversen e davanti al russo Sergey Ustiugov. Al termine della propria gara, l’azzurro classe 1993 non ha nascosto la propria soddisfazione (fonte Fisi). “Oberstdorf è una delle mie piste preferite e come al solito qui le gare sono ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Val Mustair 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino in finale! De Fabiani out nei quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de Ski 2019 di sci di fondo, sprint a tecnica libera in Val Mustair. Capodanno sulla neve per tutti gli atleti impegnati in terra svizzera, l’anno incomincia con una prova sulla distanza breve dopo le due gare di Dobbiaco. Si preannuncia grande spettacolo, i big sono pronti per darsi battaglia sia per la vittoria nella singola tappa sia per ottenere un risultato importante ...