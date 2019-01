Partorisce un bimbo | ma è in stato vegetativo da 10 anni ' È stata violentata in ospedale'

Bimbo ha fretta di nascere - mamma Partorisce la vigilia di Natale al distributore di benzina : Il Bimbo , un maschietto, aveva troppa ' fretta ': tanto che la mamma non è riuscita ad arrivare in ospedale e ha dovuto partorire un km prima, nella piazzola di un distributore di benzina . Il 'miracolo' ...

Violentata dal fratello maggiore - bimba di 10 anni Partorisce un bimbo : La violenza, avvenuta nella casa di famiglia in un villaggio rurale, scoperta solo quando i genitori hanno portato la bimba in ospedale già in avanzato stato di gravidanza. Dopo il parto cesareo, la piccola e il neonato stanno bene.--A soli 10 anni costretta a partorire e a dare alla luce un bambino dopo essere rimasta incinta a seguito di una violenza sessuale da parte del fratello maggiore. È la terribile storia di abuso e degrado famigliare ...