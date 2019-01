Con slittino contro albero | morta bimba

Un'altra bambina vittima sulle pista da sci : muore a 8 anni sbattendo Con lo slittino - grave la mamma : La piccola è morta sul colpo. Era con la madre, che ha subito un politrauma: soccorsa in elicottero, versa in gravissime condizioni

Bolzano - slittino Contro un albero : muore bambina di otto anni - grave la madre : Una bambina di otto anni è morta verso le ore 13 a seguito di un incidente sulla pista da slittino del Renon. La bambina stava slittando insieme alla madre che ha perso il controllo della slitta ed è finita contro un albero. La bambina è morta sul colpo, mentre la madre che ha subito un politrauma è stata intubata e portata in ospedale a Bolzano dall’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites. Sono intervenuti anche il soccorso alpino, l’assistenza ...

Slittino – Nation’s Cup - la coppia Rieder-Kainzwaldner si piazza seConda nel doppio maschile : Nation’s Cup: Rieder-Kainzwaldner secondi nel doppio, qualificati anche Nagler-Malleier. Robatscher avanti nel singolo femminile Buona prova degli azzurri impegnati nella Nation’s Cup di Slittino artificiale. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno strappato la qualificazione alla gara di doppio valida per la Coppa del mondo centrando il secondo tempo, dietro soltanto ai lettoni Gudramovics e Kalnins. I due hanno saltato le ...

Slittino - nuovo allenamento a Nova Ponente per gli azzurri : dodici gli atleti Convocati da Zöggeler : dodici atleti della Nazionale si allenano a Nova Ponente senza i giovani impegnati in Coppa del mondo juniores Altro allenamento a Nova Ponente per la Nazionale di Slittino naturale che sulla stessa pista aveva svolto anche l’ultimo raduno del 2018. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato dodici atleti: Florian Clara, Stefan Federer, Simone Gaio, Alex Gruber, Matthias Lambacher, Patrick Lambacher, Patrick Pigneter e ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : i Convocati dell’Italia. Torna il doppio Nagler/Malleier : Torna, con l’inizio del 2019, la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale che si era concessa un periodo di pausa in concomitanza con le festività natalizie. Si riparte, dopo un tris di gare in Nordamerica, dall’Europa, precisamente da Koenigssee, in terra teutonica. Gare in programma da venerdì 4 gennaio a domenica 6, con il team relay a chiudere il week-end. Sono dieci gli italiani convocati dal direttore tecnico Armin ...

Slittino – Coppa del Mondo : i Convocati e il programma del fine settimana : Nagler torna in Coppa del Mondo: a Königssee gareggerà nel doppio con Malleier, convocati anche Emanuel Rieder e Kainzwaldner, confermati Rieder/Rastner e i quattro atleti del singolo Ivan Nagler torna in Coppa del Mondo. Dopo aver saltato le tre tappe in Nord America, il 19enne fa parte dell’elenco dei dieci convocati disposto dal direttore tecnico Armin Zöggeler per la tappa di Königssee che si terrà dal 4 al 6 gennaio: settimo ...

Slittino naturale - i Convocati dell’Italia in vista della ripresa della Coppa del Mondo. Nazionale a ranghi completi - chiamati 17 azzurri : Il DT della Nazionale di Slittino naturale Armin Zoeggeler ha convocato ben diciassette azzurri per un allenamento sulla pista di Nova Ponente, che chiuderà l’anno solare 2018: la seduta si terrà infatti dalle 9 alle 12 di domani, lunedì 31 dicembre. Si tratta del primo ritrovo dopo i campionali italiani disputati a Funes. Questo l’elenco completo dei convocati: Stefan Federer, Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Florian ...

Slittino su pista naturale - diciassette i Convocati per l’allenamento di Nova Ponente : Allenamento di tre ore a Nova Ponente nella mattina del 31 dicembre: gruppo completo, saranno in diciassette I diciassette atleti della Nazionale di Slittino naturale si ritrovano a Nova Ponente dopo aver partecipato ai campionati italiani disputati a Funes. Lunedì 31 dicembre, nell’ultimo giorno del 2018, gli undici azzurri e le sei azzurre si alleneranno dalle 9 alle 12 sotto la guida di Anton Blasbichler e del suo staff. I ...

Slittino - Campionati Italiani : Dominik Fischnaller - Andrea Voetter e Rieder/Rastner vinCono i tricolori : Sulla pista tedesca di Oberhof si sono disputati i Campionati Italiani di Slittino. Al maschile si sono affrontati i cugini Fischnaller, a spuntarla è stato il favorito Dominik che col tempo di 1:26.328 ha battuto Kevin per un decimo esatto. Al femminile, invece, ha dettato legge Andrea Voetter (1:22.990) che ha rifilato due decimi a Verena Hofer, terza Sandra Robatscher (1.23.348) per una tripletta dell’Esercito. Duello emozionante invece ...

Slittino naturale - i Convocati dell’Italia in vista dei campionati nazionali. Allenamento sulla pista che ospiterà i Mondiali : Il DT della Nazionale di Slittino naturale Armin Zoeggeler ha convocato ben diciassette azzurri per un Allenamento sulla pista di Latzfons, che ospiterà i Mondiali, in vista dei campionati italiani che si svolgeranno il 29 ed il 30 dicembre a Funes. La seduta è invece in programma mercoledì 27. Questo l’elenco completo dei convocati: Stefan Federer, Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Florian Haselrieder, Mathias Troger, Patrick ...

Slittino - i Convocati dell’Italia per la preparazione in vista dei campionati italiani. Tredici azzurri per la trasferta di Oberhof - rientra Ivan Nagler : Non ci sono feste che tengano, la stagione degli sport invernali prosegue: la Nazionale di Slittino artificiale tornerà al lavoro già domani. Armin Zoeggeler ha infatti convocato 13 azzurri, dieci del gruppo di Coppa del Mondo e tre juniores per la trasferta di Oberhof, località che ospiterà i campionati italiani. In vista della gara del 29 dicembre rientra Ivan Nagler, assente nelle tappe nordamericane di Coppa del Mondo perché impegnato nel ...

Slittino su pista naturale - Coppa del Mondo 2018-2019 : l’Italia si esalta a Kuehtai. VinCono Lanthaler e Gruber : Inizio scoppiettante, come di consueto, per la Nazionale italiano di Slittino su pista naturale nella prima tappa di Coppa del Mondo svoltasi tra ieri ed oggi in quel di Kuehtai: arrivano subito cinque podi con tre vittorie nelle quattro gare disputate. Al femminile si esaltano Evelin Lanthaler e Greta Pinggera, che proseguono la loro personale sfida tra connazionali: la detentrice della sfera di cristallo batte la campionessa del Mondo per 19 ...