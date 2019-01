Dalla Tav ai riders è tutto rimandato

Belen Rodriguez - il papà Gustavo impazzisce/ Lancia oggetti Dalla finestra - trasportato di forza in ospedale : Il papà di Belen Rodriguez, Gustavo, impazzisce: urla e Lancia oggetti dal balcone. I medici dell'ambulanza decidono di portarlo in ospedale.

Spostate la Tav Dalla demagogia : Le non-decisioni del governo sui grandi progetti infrastrutturali potrebbero portare al taglio di alcuni fondi europei. Questo è quanto sembra emergere per quanto riguarda il progetto Torino-Lione. Si ...

Gloria - l'ultima chiamata Dalla Grenfell Tower. La madre : «Mise giù per non farci sentire che stava morendo» : l'ultima mano tesa a distanza, da una trappola infernale lontana, e insieme l'estremo gesto di pietà verso i genitori. È una telefonata da far ghiacciare il sangue nelle vene,...

Tav - in arrivo Dalla Ue un altro miliardo : bastano 366 milioni per finire la Torino-Lione : Mentre in Italia tiene banco il dibattito sulla TAV, proprio da Torino, nella giornata di ieri, è arrivato il messaggio forte e chiaro del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell'...

Dalla Tav alla crescita : il «partito del Pil» in campo a Torino. Boccia : «Pazienza quasi al limite» : La manifestazione nelle ex Officine Grandi Riparazioni. Rappresentata una dozzina di categorie produttive, tra loro gli industriali della Confindustria, gli artigiani di Cna e Confartigianato, il mondo delle coopetative, i commercianti, le imprese edili dell’Ance. Il presidente di Confindustria, Boccia: «Chi è contro l’industria è contro il Paese»...

Paola Taverna e la casa popolare occupata senza titoli Dalla madre : la grillina medita di lasciarla : La parola fine sarà scritta dal tribunale il 9 gennaio. Ma negli ultimi giorni Paola Taverna, vicepresidente del Senato del M5S, sta pensando di risolvere in maniera bonaria la vicenda dalla casa ...

Pechino Express 2018 - Patrizia Rossetti a Blogo : "Non mi aspettavo di vincere. Mi sono sentita trascurata Dalla tv. Rete 4? Non ci trovo nulla di nuovo". E intanto sogna Sanremo ... : sono state le icone del piccolo schermo anni '80/'90 Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta ad aggiudicarsi l'edizione 2018 di Pechino Express, il docu-reality di Rai2 condotto da Costantino Della Gherardesca, che per l'occasione ha portato i concorrenti nel Continente Nero. La coppia, denominata Le Signore della TV, ha battuto Gli Scoppiati (Fabrizio Colica e Tommy Kuti), mentre la medaglia di bronzo è andata a Rachele Fogar e Linda ...

Sulla Tav l'Italia prende una tripla sberla Dalla Ue : La Tav non vuole proprio fermarsi. E una spinta le è arrivata dalla Ue. È scesa, in visita al cantiere della Torino-Lione , Iveta Radicova, ex premier della Slovacchia e attuale responsabile europea ...

Cervere : il porro risorsa del territorio - economia e turismo passano anche Dalla tavola : Al palaporro in Piazza San Sebastiano si è celebrato il convegno organizzato dal consorzio per la tutela e valorizzazione del porro per fare il punto sull'attività istituzionale del consorzio stesso. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 novembre : Tav - 3 mesi di stop Dalla Francia per la trattativa 5Stelle-Salvini : Grandi opere Tav, la tregua sui lavori per trattare con la Lega Rinviato – Con l’ok francese Roma ottiene la sospensione dei bandi. Se ne riparla a febbraio. Più tempo per le concessioni a Salvini in cambio del consenso allo stop di Carlo Di Foggia Grazie del pensiero di Marco Travaglio Ogni tanto riceviamo lezioni di diritto dagli “amici” di Repubblica. Càpita, per carità: le polemiche vanno e vengono. Noi però siamo sfortunati: ...