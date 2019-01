«Un altro bar in mani straniere a Massa Urge regolamento per tutela locali»

Bari - l incredibile Capodanno dei gemelli Andrea e Fabio uno è nato nel 2018 e l altro nel 2019 : Sono gemelli baresi, nati nello stesso ospedale. Ma in due anni diversi: uno nel 2018, l'altro nel 2019. Quei due minuti di distanza nel corso del parto hanno fatto la differenza per i figli di una ...

Bari - Andrea e Fabio gemelli da record : uno è nato nel 2018 e l’altro nel 2019 : Andrea e Fabio sono gemelli ma nati in due anni diversi. Residenti a Bari, ma venuti alla luce al Policlinico gemelli di Roma, al termine di una gravidanza complicata, sono nati uno alle 23.59 del 31 dicembre 2018 e l'altro alle 00.01 del primo gennaio 2019: "Questi due minuti fanno la differenza".Continua a leggere

Botti - grave un ragazzo nel milanese. Un altro perde mano a Bardonecchia. A Napoli 37 feriti. Incendi a Fiumicino : Festa nelle piazze di tutta Italia per l'inizio del nuovo anno. Nonostante i divieti, non sono mancati incidenti legati all'uso dei Botti. In particolare in provincia di Milano un giovane...

Era diventato 'ritrovo abituale di persone con precedenti' : chiuso un altro bar : Ancora un bar chiuso dalle forze dell'ordine per essere diventato 'ritrovo abituale di persone gravate da precedenti penali'. In questo caso si tratta del Bar Sport di Russi, chiuso nella mattinata ...

Calciomercato Barcellona - non solo Murillo : in arrivo un altro difensore : Non solo Murillo. Dopo l’acquisto del difensore colombiano, ufficializzato ieri, continua il restyling in difesa per il Barcellona. Secondo i media brasiliani, infatti, è imminente il trasferimento di Rodrigo Caio ai blaugrana. Venticinque anni, difensore – nato centrocampista – dai piedi buoni, Caio attualmente gioca nel San Paolo, ma possiede anche il passaporto italiano: il suo nome in passato è stato accostato a Lazio ...

Sondaggi BRT (ex Bartolini)? Macché - è un altro tentativo di phishing : Nuovo tentativo di phishing rilevato operativo via e-mail e SMS a nome di BRT. L'azienda di trasporti, ex Bartolini, ha già denunciato il fatto per il quale malintenzionati inviano messaggi in cui invitano gli utenti a partecipare a un Sondaggio fasullo. L'articolo Sondaggi BRT (ex Bartolini)? Macché, è un altro tentativo di phishing proviene da TuttoAndroid.

Affondata un’imbarcazione fra Terracina e Sperlonga : salvato un naufrago - si cerca un altro disperso : Un’imbarcazione è Affondata in mare fra Terracina e Sperlonga. Una delle persone a bordo è stata salvata, mentre proseguono le ricerche di un secondo uomo che era sul peschereccio. La capitaneria di porto che sta svolgendo le ricerche ha fatto sapere in una nota che l’allarme è scattato alle 8 di questa mattina quando il trasmettitore di localizzazione del motopeschereccio Claudio Padre di Terracina ha segnalato una situazione di ...

Serie A - la Roma è ormai una barzelletta : altro che Di Francesco - bisogna esonerare Monchi e Pallotta : Cagliari-Roma è una barzelletta, la Roma è una barzelletta: sta vincendo 2-0 una partita dominata, che avrebbe regalato 3 punti preziosi per la classifica e serenità a tutto l’ambiente; finisce per pareggiarla 2-2 al 94’, subendo due gol in una manciata di minuti, il secondo a tempo scaduto e in doppia superiorità numerica. Ci sarebbe da piangere se non facesse già abbastanza ridere, come dimostra il ghigno sconsolato di Eusebio Di Francesco ...

Paola Caruso spiazza da Barbara D'Urso : 'Francesco ha un altro figlio mai riconosciuto' : Paola Caruso è tornata ospite di Barbara D'Urso nella puntata di Domenica Live del 9 dicembre, e lo ha fatto con dichiarazioni molti forti che faranno discutere per lungo tempo. La "Bonas" di Avanti un altro ha raccontato in diretta che il suo ex, Francesco Caserta, avrebbe già un figlio di 9 anni che non ha mai riconosciuto, esattamente come intende fare con il bambino che aspetta lei. Le rivelazioni che ha fatto la showgirl su Canale 5 hanno ...

Lite al bar nel Veneziano - pensionato di 79 anni ucciso a calci e pugni da un altro cliente di 58 : Prima la violenta Lite, a suon di pugni e calci, poi la richiesta d’aiuto al 112 e il cuore dell’uomo, un 79enne, che smette di battere. La vittima è Armando Silvano Forza, pensionato ex metalmeccanico, protagonista nella serata di sabato di un corpo a corpo con un 58enne anche lui residente nel Veneziano. La Lite all’esterno del Bar Trattoria Al P...

Manovra - Conte : “Interlocuzioni in corso - passi avanti a ogni incontro. L’Ue non è altro da Italia - siamo sulla stessa barca” : “siamo sulla medesima barca, e bisogna approdare ad uno scoglio sicuro, anzi, ad una terraferma sicura”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, al termine del G20, ha così sottolineato come se la procedura d’infrazione non conviene all’Italia, non conviene neppure “all’Unione europea”. A margine del G20 Conte ha visto Jean-Claude Juncker e al centro della discussione naturalmente c’è stata la Manovra ...

Manovra - Conte : “Interlocuzioni in corso - passi avanti a ogni incontro. L’Ue non è altro da Italia - siamo nella stessa barca” : “siamo sulla medesima barca, e bisogna approdare ad uno scoglio sicuro, anzi, ad una terraferma sicura”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, al termine del G20, ha così sottolineato come se la procedura d’infrazione non conviene all’Italia, non conviene neppure “all’Unione europea”. E così il negoziato con la Commissione Ue sulla Manovra è “in corso”, si stanno compiendo “passi in avanti” ...

Manovra - Conte : “Interlocuzioni in corso : passi in avanti a ogni incontro. L’Ue non è altro da Italia - siamo nella stessa barca” : “siamo sulla medesima barca, e bisogna approdare ad uno scoglio sicuro, anzi, ad una terraferma sicura”. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, al termine del G20, ha così sottolineato come se la procedura d’infrazione non conviene all’Italia, non conviene neppure “all’Unione europea”. E così il negoziato con la Commissione Ue sulla Manovra è “in corso”, si stanno compiendo “passi in avanti” ...

Domenica Live - il duro messaggio di Barbara D'Urso contro la sua ex amica Mara Venier : 'Qualche altro stolto' : In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 25 novembre, molti volti noti dello spettacolo hanno voluto appoggiare la campagna della vicepresidente della Camera dei deputati, ...