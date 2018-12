Stefano Sala difende Benedetta Mazza dopo le accuse e gli insulti

Benedetta Mazza criticata sui social : Stefano Sala interviene per difenderla : Benedetta Mazza e Stefano Sala sempre più uniti fuori dal Gf Vip: nessun allontanamento dopo il reality Il rapporto di amicizia nato all’interno del Grande Fratello Vip tra Stefano Sala e Benedetta Mazza non ha certo subito una battuta d’arresto fuori dalla Casa. I due continuano a vedersi e a frequentarsi dopo il reality, mantenendo […] L'articolo Benedetta Mazza criticata sui social: Stefano Sala interviene per difenderla ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza fanno un annuncio importante per il 2019 : Stefano Sala entusiasta per un progetto con Benedetta Mazza Stefano Sala e Benedetta Mazza non stanno insieme ma non perdono occasione per vedersi. I due ragazzi, che hanno fatto sognare gran parte dei telespettatori della terza edizione del Grande Fratello Vip, continuano a coltivare quella che ancora definiscono ‘amicizia’ e hanno deciso di mettere in piedi un progetto musicale insieme, già svelato qualche giorno fa. Sono state ...

GF Vip : Stefano Sala in vacanza in montagna con Dasha e la piccola Sofia : Stefano Sala, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato avvistato con Dasha e l'amata figlia Sofia a Madesimo, località montana in provincia di Sondrio. Nonostante stiano trascorrendo qualche giorno insieme, pare che i due giovani non si stiano mostrando molto affiatati, con l'indossatrice ucraina che sarebbe particolarmente fredda e distaccata. La segnalazione è stata inviata da un'utente al sito "Isa e Chia", la quale ha affermato di ...

Benedetta Mazza dimentica Stefano Sala e fa gli auguri a Jane Alexander : Jane Alexander compie gli anni: il messaggio speciale di Benedetta Mazza La terza edizione del Grande Fratello Vip è finita da qualche settimana, ma alcuni concorrenti continuano a riscuotere un grandissimo successo, compresi gli amori nati tra le mura della Casa più spiata dagli italiani. Oggi 28 dicembre è un giorno speciale per Jane Alexander: l’attrice compie 46 anni e ha ricevuto una bella sorpresa dal fidanzato Elia Fongaro. Tanti i ...

Stefano Sala confessa di stare insieme a Dasha Dereviankina : Stefano Sala e Dasha Dereviankina in vacanza insieme Stefano Sala ha rotto il silenzio sui social poche ore fa, svelando in che rapporti è con Dasha Dereviankina. “Dasha è qui per un paio di giorni per capire davvero che cosa vogliamo fare della nostra vita”. L’ex gieffino e la modella ucraina stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza sulla neve, insieme a Sofia, la figlia di Stefano Sala, e ad altri amici. Dopo la ...

Walter Nudo insultato da Facchinetti - Stefano Sala beccato insieme a Dasha : Torna lo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality show che ha appena concluso la terza edizione con un discreto successo. Le ultime novità si soffermano su Walter Nudo e Stefano Sala, due dei protagonisti assoluti del programma di Canale 5. Se l'attore italo-canadese è stato offeso da Francesco Facchinetti in un video apparso su Instagram, il modello è al centro del gossip per la sua storia con Dasha Dereviankina dopo le ...

Stefano Sala e Dasha già in crisi? Lei lo ignora dopo Natale : Dasha Dereviankina ignora Stefano Sala: la segnalazione choc Stefano Sala e Dasha Dereviankina sono già in crisi? Chissà, intanto a tal proposito proprio poco fa il blog Isa e Chia ha riportato una segnalazione sulla coppietta, che ha già fatto molto discutere. Difatti, una lettrice del portale di gossip ha rivelato di aver visto Dasha e Stefano Sala insieme per le strade della cittadina Medesimo in provincia di Sondrio. La suddetta ragazza ha ...

Stefano Sala e Dasha beccati insieme ma qualcosa non quadra : la segnalazione : Stefano Sala e Dasha stanno insieme dopo il Gf Vip 2018: manca solo l’ufficialità, eppure non convincono Stefano Sala e Dasha stanno insieme, ma qualcosa non quadra. Il modello del Gf Vip 2018 sta trascorrendo alcuni giorni in montagna insieme alla figlia Sofia, che non può mai mancare al suo fianco. Pare non siano soli […] L'articolo Stefano Sala e Dasha beccati insieme ma qualcosa non quadra: la segnalazione proviene da Gossip e Tv.

Stefano Sala E DASHA KINA STANNO INSIEME? / Lui si difende dagli attacchi del web : 'Ora basta insulti!' : STEFANO SALA risponde alle accuse del web dopo che il suo video con DASHA KINA è diventato virale: le sue dichiarazioni su Instagram.

Stefano Sala immortalato mentre bacia una mora : secondo i fan potrebbe essere Dasha : Stefano Sala, dopo la conclusione della sua esperienza al Grande Fratello Vip, sta continuando a far parlare di sé. Il modello comasco, dopo aver instaurato un bellissimo rapporto con Benedetta Mazza nella casa di Cinecittà, di recente ha lasciato intendere che vuole recuperare il tempo trascorso lontano dalla fidanzata Dasha. I due ex gieffini stanno continuando a frequentarsi anche dopo la partecipazione al reality show di Canale 5. Stefano e ...

Grande Fratello Vip 3 - Stefano Sala e l'ex fidanzata Dasha : spunta un video del loro bacio : Stefano Sala, il modello che ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show andato in onda quest'autunno sulle reti Mediaset, aveva più volte manifestato la volontà di chiarire definitivamente la situazione rimasta in sospeso con la fidanzata (o ex fidanzata...) Dasha Dereviankina. Come ricordiamo perfettamente, all'interno della casa di Cinecittà, Stefano Sala ha legato moltissimo, giusto per usare un ...

Stefano Sala bacia Dasha a Natale : Benedetta Mazza rompe il silenzio : Stefano Sala ha scelto Dasha Dereviankina al posto di Benedetta Mazza? La Vigilia di Natale ha portato con se una grossa novità nella vita di Stefano Sala: stando ad un fermo immagine che sta facendo il giro del web in queste ultime ore, l’ex concorrente del GF Vip 3 dopo una serata trascorsa con amici nel locale del padre avrebbe ritrovato la passione con Dasha Dereviankina e l’avrebbe addirittura baciata. Inizialmente, forse per ...

Stefano Sala e Dasha stanno ancora insieme? Arriva la risposta del modello : Stefano Sala risponde ai commenti sulla sua attuale situazione con Dasha Dopo circa due settimane dalla fine del Grande Fratello Vip, Stefano Sala continua a stare al centro del gossip italiano. Il perché è ben noto, ormai, a tutti. La sua relazione con Dasha continua a far parlare e, il comportamento del modello non placa […] L'articolo Stefano Sala e Dasha stanno ancora insieme? Arriva la risposta del modello proviene da Gossip e Tv.

Andrea Dal Corso derubato/ Uomini e Donne : "Copriti dalla vergogna!" - poi spunta la foto con Stefano Sala : Andrea Dal Corso ad un passo dal Natale è stato derubato. dalla corte di Uomini e Donne non giungono notizie esattamente felici...