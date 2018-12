ilfattoquotidiano

: Carolina Picchio, non spiegare perché i cinque bulli sono liberi è disinformazione - Cascavel47 : Carolina Picchio, non spiegare perché i cinque bulli sono liberi è disinformazione - maranza59 : RT @InInsieme: Carolina #picchio fu spinta al suicidio, a soli 15 anni, dal suo fidanzato che dopo la fine della loro storia diffuse in ret… - LiberaMil : RT @InInsieme: Carolina #picchio fu spinta al suicidio, a soli 15 anni, dal suo fidanzato che dopo la fine della loro storia diffuse in ret… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) È giusto che iche hanno indotto al suicidionon vadano in galera? A prima vista mi è sembrato il solito perdonismo cattocomunista che lascia libere persone profondamente fuori di testa che torneranno a compiere crimini. Ho letto vari articoli dai quali si evince che il tribunale ha dichiarato l’estinzione del reato dopo un percorso di messa in prova. Quattro chiacchiere con un assistente sociale e via? A leggere molta stampa pare proprio di sì.Per saperne di più ho telefonato all’avvocato della famiglia di, la dottoressa Anna Livia Pennetta, chiedendole un parere e aspettandomi da lei una reazione quantomeno delusa dalla sentenza. La signora Pennetta è stata molto cortese con me e mi ha raccontato comeandate realmente le cose.In effetti per questinon è stata una passeggiata. L’istituto della messa in prova per i minorenni in ...