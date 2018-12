Andrea | violentata a Madrid | «Ho dovuto fingermi morta | può succedere a chiunque»

Andrea - violentata alla fermata dell’autobus : “Ho finto di essere morta per sopravvivere” : Andrea Sicignano, studentessa di origine americana di 27 anni, ha raccontato su Facebook, con tanto di foto choc, la violenza subita qualche notte fa presso una stazione di autobus di Madrid, dove si è trasferita da sei mesi. "Quello che mi è successo è reale, può succedere a chiunque e continuerà a succedere. Ma non lascerò che questo distrugga il mio spirito, la mia indipendenza come donna".Continua a leggere